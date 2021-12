Statt Feuerwerk: Orgel-Gala zu Silvester in Nürnberg

Nürnberg (epd). Feuerwerk wird es zu Silvester in diesem Jahr wieder nicht geben. Dafür verspricht die Kirchenmusik der Nürnberger Lorenzkirche zum Jahreswechsel ein "Feuerwerk" auf den 12.156 Pfeifen der drei Orgeln der Kirche. Es werde bei der Lorenzer-Orgel-Gala am Mittwoch, 29. Dezember (20 Uhr), ein reines Improvisationskonzert zu hören sein, teilte Kirchenmusikdirektor Matthias Ank mit. Auf der Orgelbank sitzt Dirk Elsemann (Berlin), einer der Teilnehmer des Orgelwettstreits im Rahmen des Musikfests ION in St. Sebald im Jahr 2019.

Matthias Ank stellte damals die Aufgaben und Elsemann interpretierte aus dem Stegreif eine nur mit den Füßen zu spielende Französische Ouvertüre, eine Charakterstudie über einen der kuriosen Porträtköpfe des barocken Künstlers Franz Xaver Messerschmidt, die Begleitmusik zu einem abstrakten "Bauhaus"-Film und anderes mehr. Die Improvisationsaufgaben der Orgel-Gala 2021 stehen noch nicht fest, so Ank, er verspreche aber einen kreativen, spontanen musikalischen Abend. Der Künstler wird auf einer Großleinwand in der Kirche gezeigt.