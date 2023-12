München (epd). Der Sternstunden-Tag des Bayerischen Rundfunks hat mit 12,85 Millionen Euro das beste Spendenergebnis in der 30-jährigen Geschichte der Benefizaktion erzielt. Insgesamt seien im aktuellen Jahr, einschließlich des Sternstunden-Tags am 15. Dezember, 18,28 Millionen Euro an Sternstunden gespendet worden, teilte der Bayerische Rundfunk am Samstag mit.

Die umfangreiche und einfühlsame Berichterstattung am Sternstunden-Tag habe "eine Welle der Sympathie, der Hilfsbereitschaft und des Zusammenhalts in Bayern" ausgelöst, sagte der Initiator und Vorstandsvorsitzende des Vereins Sternstunden, Thomas Jansing. Der Tag entfalte nachhaltige Wirkung und motiviere die Menschen, sich auch darüber hinaus für benachteiligte Kinder in unserer Gesellschaft und weltweit einzusetzen.

Ab 6 Uhr morgens hatten BR-Moderatoren und Prominente telefonisch Spenden angenommen, unter anderem Uschi Glas, Bruno Jonas, Udo Wachtveitl, Michaela May, Hilde Gerg, Ludwig Prinz von Bayern, Magdalena Neuner, Erol Sander und Caro Matzko. Um 9.29 Uhr war die erste Million erreicht. Seit 1993 setzen sich die Benefizaktion Sternstunden und der Bayerische Rundfunk für kranke, behinderte und Not leidende Kinder in Bayern, Deutschland und auf der ganzen Welt ein. Seither wurden mit rund 372 Millionen Euro 3.849 Hilfsprojekte unterstützt.