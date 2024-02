Pullach (epd). Der Rektor des Studienseminars der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) in Pullach (Landkreis München), Detlef Dieckmann, wechselt an die Technische Universität Braunschweig. Er werde dort die Ausbildung von Religionspädagoginnen und Religionspädagogen übernehmen, teilte die VELKD am Dienstag mit. Zum 1. April trete er eine einjährige Professur für Biblische Theologie und ihre Didaktik an.

Dieckmann habe elf Jahre lang als Theologe, Bibelwissenschaftler und Führungskräfte-Coach das Programm des Theologischen Studienseminars wesentlich geprägt, sagte der Leitende Bischof der VELKD, Landesbischof Ralf Meister, laut der Mitteilung. Ein Nachfolger für Dieckmann stehe noch nicht fest.

Der scheidende Rektor wird am Freitag, 1. März (12 Uhr) in einem Gottesdienst in der Jakobuskirche Pullach von der stellvertretenden Leitenden Bischöfin der VELKD, Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, verabschiedet.

Das 1959 gegründete Theologische Studienseminar der VELKD dient vor allem der theologischen Fortbildung von Pfarrern und Mitarbeitenden der VELKD-Gliedkirchen und darüber hinaus.