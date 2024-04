München (epd). Zu einem Tag der offenen Tür lädt das Haus der Kulturen und Religionen in München am kommenden Sonntag von 11 bis 16 Uhr ein. Unter dem Motto "Wir schauen alle auf denselben Himmel" seien in der Nazarethkirche in München-Bogenhausen eine Ausstellung, ein Konzert sowie Infostände, Mitmachaktionen und Bewirtung geplant, teilte die Einrichtung mit.

Ziel des als Verein eingetragenen Hauses der Kulturen und Religionen sei es, die Nazarethkirche als Treffpunkt für Menschen aller Glaubensrichtungen, auch säkularer, umzugestalten. Verschiedene Religionen sollen dort eine Heimat finden und sich begegnen können, heißt es weiter.