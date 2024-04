München, Düsseldorf (epd). Über 15.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene haben sich von Donnerstag bis Sonntag in Bayern an der Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) beteiligt. "Ich freue mich über ganz viele gelungene Aktionen, die in den sieben bayerischen Diözesen stattgefunden haben", sagte der BDKJ-Landesvorsitzende Florian Hörlein laut Mitteilung am Sonntagabend.

646 bayerische Aktionsgruppen haben den Angaben zufolge von Donnerstag 17:07 Uhr bis Sonntag 17:07 ein soziales Projekt umgesetzt. Die Aktionen reichten von Planspielen zur politischen Bildung über die Renovierung eines Pferdehofes bis hin zur kinder-, mädchen- und frauenfreundlichen Umgestaltung einer Innenstadt, teilte der BDKJ Bayern weiter mit. Auch habe es zahlreiche Mehrgenerationenprojekte in Seniorenheimen gegeben.

Deutschlandweit hatten sich nach Angaben des BDKJ rund 80.000 junge Menschen an der 72-Stunden-Aktion beteiligt. Wichtige Themen der Sozialaktion in allen 27 katholischen Bistümern seien Umweltschutz, globale Gerechtigkeit, Engagement für die Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt gewesen.

Die Schirmherrschaft für die dritte 72-Stunden-Aktion nach 2013 und 2019 hatten Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, übernommen. Auch die katholischen Hilfswerke Misereor, Bonifatiuswerk und Renovabis unterstützten die Aktion. Der BDKJ ist der Dachverband von 17 katholischen Jugendverbänden mit rund 660.000 Mitgliedern.