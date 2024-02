Posting der KSB auf Instagram polarisiert

Wie viel Glitzer darf eine Pfarrperson tragen? Theologin Susanne Breit-Keßler löst in sozialen Medien Debatte aus

Lesezeit: 8 Minuten

In einem Posting der Kirchlichen Studienbegleitung Bayern (KSB) positionierte sich Susanne Breit-Keßler zu der Frage, was Pfarrpersonen anziehen sollten – und was nicht. Damit hat die ehemalige Regionalbischöfin Münchens eine lebhafte Diskussion ausgelöst.