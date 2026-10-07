München (epd). Mit der Ausstellung "Fake noise - true imagine" lockt die Pasinger Fabrik ab Donnerstag (8. Oktober) Fans von skurriler Musik und Kunst in ihre Räume. Das Münchner Duo Portmanteau zeige dabei seine Musikmaschinen und Klangkunstwerke, die zum Mitmachen einladen, teilte das Kulturzentrum im Münchner Westen am Dienstag mit. Zur Ausstellung gebe es bis März 2027 ein Rahmenprogramm mit Konzerten, Workshops und einer Stepshow.

Die Skulpturen von Portmanteau bestehen laut Mitteilung aus Altem, Gefundenem oder Recyceltem und tragen Namen wie Sittichquirl, Alpinium, Strippenzieher oder Singvase. Wer eine Münze einwerfe, "bringt Stühle zum Steppen, startet den Klang einer Schafherde oder wird auf Knopfdruck vom ‚Grobian‘ beleidigt", so die Ausstellungsmacher. Die Skulpturen seien "Kunst für Auge, Ohr und Zwerchfell".