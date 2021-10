Wieder Nürnberger Adventssingen im Stadion

Nürnberg (epd). In diesem Jahr wird wieder ein Nürnberger Adventssingen im Fußballstadion stattfinden. Am 23. Dezember um 18 Uhr seien Besucherinnen und Besucher im Frankenstadion zugelassen, teilte die Stadt Nürnberg am Freitag mit. Ab Mitte November könne man Tickets kaufen.

Der Fränkische Sängerbund, das neu gewählte Christkind, die Nürnberger Stadtdekane, das Lesekind und Musicalstar Roberta Valentini singen mit, hieß es. Sie unterstützen verschiedene Chöre. Für den Eintrittspreis von sieben Euro gibt es Kerzen und ein Programmheft. Ein Euro pro Ticket soll an die mudra (Alternative Jugend- und Drogenhilfe) und die "Bäume für Nürnberg Stiftung" gehen. "Es wäre ein toller Abschluss für dieses Jahr, wenn wir alle endlich wieder zusammen im Stadion besinnliche Stunden haben können", sagte Bürgermeister Christian Vogel. Unter welchen Bedingungen das möglich sein werde, würden die kommenden Monate zeigen. Das Nürnberger Stadion hat ungefähr 50.000 Plätze.

Das Adventsliedersingen im Stadion hatte in Nürnberg erstmals 2018 stattgefunden. Vorbilder waren die Fußballclubs Union Berlin und Borussia Dortmund, in deren Stadien schon seit einigen Jahren Weihnachtssingen stattfinden.