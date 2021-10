Zehn-Minuten-Lernvideo will Beethoven "als Typ" greifbar machen

München (epd). Das Musikgenie Ludwig van Beethoven (1770-28127) für Kinder ab sechs Jahren und auch für Erwachsene "als Typ greifbar" zu machen - das ist der Anspruch eines neuen Lernangebots des Münchner Rundfunkorchesters zusammen mit der TV-Sendung "alpha Lernen". In dem etwa zehn Minuten langen Video führt Konzertmeister Stanko Madic in zehn unterhaltsamen Kapiteln durch das Leben und Werk Beethovens, teilte der Bayerische Rundfunk (BR) am Donnerstag in München mit.

Weil während der Corona-Pandemie Nebenfächer wie Musik in der Schule oft zu kurz gekommen sind, will das Rundfunkorchester unterhaltsam und informativ "Nachhilfe" geben. In der ersten Folge des Lernangebots erfahren die Zuschauer, dass Beethoven nicht besonders gut in der Schule war, oft krank, aufbrausend, ein Albtraum für Vermieter, ewiger Junggeselle und ein großer Naturfreund. Zur lebendigen Präsentation Madics gesellen sich Comiczeichnungen und Musikeinspielungen.

Weitere Folgen mit wechselnden Präsentatoren aus dem Ensemble des Rundfunkorchesters seien in Planung, teilte der BR weiter mit.