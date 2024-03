Augsburg (epd). Um den Mittelstand in Bayern zu unterstützen, sollen fünf neue Regionalzentren für Künstliche Intelligenz entstehen. Standorte dafür seien Nürnberg, Ingolstadt, Würzburg, Kempten und Neu-Ulm, sagte Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag). Rund neun Millionen Euro Fördersumme habe das Kabinett dafür bewilligt. Die Zentren seien jeweils angedockt an die dortigen Hochschulen und an bestehende Technologietransferzentren.

"Damit zünden wir den Turbo für KI im Mittelstand", betonte Mehring. Konkret sollen sich die Mittelstands-Unternehmen an die Transferzentren wenden, wenn sie KI-Lösungen einsetzen wollen. "Ein Unternehmer kann zum Beispiel kommen und sagen: Ich habe einen Blechverarbeitungsbetrieb, wie kann ich KI sinnvoll ganz speziell bei mir einsetzen?", erläuterte Mehring. An den KI-Regionalzentren könnten Anwendungen speziell für das Unternehmen entwickelt werden, etwa für einen besonders effizienten Material-Einsatz.

In einem ersten Schritt sollen bis 2025 rund 100 kleine und mittlere Unternehmen gefördert werden. Ab April können Unternehmen die Dienstleistung der Zentren in Anspruch nehmen. KI-Regionalzentren gibt es bereits in München, Regensburg und Aschaffenburg.