München (epd). 109 Steine der im Juni 1938 von den Nationalsozialisten zerstörten Münchner Hauptsynagoge werden künftig im Jüdischen Museum ausgestellt. Über den weiteren Verbleib der im Juni 2023 und im Januar 2025 aus der Isar geborgenen Fragmente informierten die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern, der Freistaat und die Landeshauptstadt bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Jüdischen Museum am Donnerstag. Wie das Museum vorab mitteilte, widmet sich ab April 2027 die Wechselausstellung "aufgetaucht." den wiedergefundenen Überresten der Hauptsynagoge, ihrer Geschichte und der Erinnerung an einen zerstörten Ort.

Unter der Federführung des Jüdischen Museums wurde laut Mitteilung ein interdisziplinäres Forschungsprojekt entwickelt. Das Ziel seien eine historische Einordnung der Geschehnisse im Juni 1938, eine baugeschichtliche Untersuchung des Steinfunds sowie die Abklärung der Provenienz gewesen. Die Ausstellung zeige neben wiedergefundenen Fragmenten die interdisziplinäre Erschließung des Steinfunds und die historischen Kontexte des Abbruchs. Auch die Verdrängung des Unrechts in der Nachkriegszeit und erste Schritte zu einem öffentlichen Gedenken seien dokumentiert.

Erste zerstörte Synagoge im Deutschen Reich

Der erzwungene Abbruch der Synagoge ein halbes Jahr vor den Novemberpogromen 1938 sei ein lokales Ereignis von reichsweiter Bedeutung gewesen, hieß es weiter. Sie sei die erste Synagoge im Deutschen Reich gewesen, die von den NS-Behörden gewaltsam zerstört worden sei. Dieser Eingriff ins Stadtbild sei nicht nur eine Demonstration der Verfügungsmacht über markante architektonische Orte gewesen, sondern auch eine Botschaft, jüdisches Leben solle aus deutschen Städten verschwinden.

Insgesamt seien mehr als sechshundert Tonnen Werksteine geborgen worden, die bei Sanierungsarbeiten der Stadtwerke München am Großhesseloher Wehr entdeckt worden seien. Das Material sei bei Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz 1955/56 von der Münchner Firma Leonhard Moll verbaut worden, die bereits den Abbruch vorgenommen habe. So seien Teile der zerstörten Synagoge in die Isar gelangt.