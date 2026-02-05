Ende der vergangenen Woche wurden die sogenannten Epstein-Files mit mehr als drei Millionen Seiten, rund 2.000 Videos und etwa 180.000 Bildern der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Was sie enthüllen, ist mehr als erschütternd: Die Dokumente legen ein globales kriminelles Netzwerk aus Macht, Geld und sexualisiertem Missbrauch offen, das sich über Kontinente, politische Systeme und Eliten hinwegzieht.

Man muss es deutlich sagen: Die Epstein-Files sind nicht einfach irgendein weiterer Skandal. Sie rütteln an den Grundfesten unserer Gesellschaft. Sie sind ein Spiegel, in dem sich zeigt, was man zwar längst geahnt hatte, nun aber nicht mehr leugnen kann.

Mächtige Männer können offenbar praktisch alles tun – ohne nennenswerte Konsequenzen. Demokratie? Rechtsstaatlichkeit? Die Straflosigkeit, mit der Mächtige bei den schlimmsten Verbrechen – systematischem Missbrauch von Minderjährigen und Frauen – davonkommen, deutet eher auf einen neuen Feudalismus hin.

Ein Netzwerk, das keine Grenzen kennt

Was wir sehen, ist kein Ausrutscher eines Einzeltäters, sondern ein Netzwerk aus Verstrickungen zwischen Politik, Geheimdiensten, Finanzeliten und Medienhäusern. Jeffrey Epstein, lange Zeit als exzentrischer Finanzberater belächelt, war in Wahrheit ein Knotenpunkt in einem System, das Macht, Geld und sexuelle Ausbeutung miteinander verband – und das auf globaler Ebene.

Die bislang veröffentlichten Akten zeigen: Es gab Beziehungen und Kontakte zu US-Präsidenten, Regierungsvertretern, europäischen Amtsträgern, russischen und israelischen Geheimdiensten, Tech-Milliardären sowie Mitgliedern westlicher Königshäuser.

Während Vorwürfe gegen Personen wie Prinz Andrew zu zivilrechtlichen Einigungen geführt haben, bleiben politische Schwergewichte ungeschoren. Ihre mögliche Verstrickung ist oft nur in Akten vermerkt, aber nicht juristisch aufgearbeitet. Die Opfer – nein, die verharmlosende Formulierung "Betroffene" ist hier nicht angebracht – sehen, dass die allermeisten Täter straffrei bleiben.

Nur selten gibt es bei diesen Fällen Strafverfahren, die zur Verantwortung führen. Stattdessen erleben wir zivilrechtliche Vergleiche, interne Strategien zum Reputationsmanagement und institutionelle Schutzmechanismen, die Täter schützen und Opfer an den Rand drängen.

Die sogenannten Epstein-Files offenbaren einen – die emotionale Ausdrucksweise sei mir verziehen – ekelhaften Kern patriarchaler Machtstrukturen: Offensichtlich sind Männer mit genug Geld und Einfluss unantastbar – Männer, die über Privatjets, Villen, Inseln und Netzwerke verfügen und bei denen die Grenzen zwischen politischem Einfluss und sexueller Ausbeutung verschwimmen.

In diesem System werden Frauen und Mädchen, also Minderjährige zu Objekten degradiert. Ihre Perspektiven, ihr Leid und ihre Stimmen werden ignoriert – oder für sensationsheischende Formate ein zweites Mal ausgebeutet.

Die Illusion moralischer Überlegenheit ist zerbrochen

Der Westen hat lange eine moralische Überlegenheit propagiert. Diese diente als Legitimation für Interventionen, Kriege und Besatzungen – bis hin zu Militäraktionen, die mit dem Anspruch verknüpft waren, Menschenrechte zu schützen.

Doch wie glaubwürdig ist dieser seit jeher fragwürdige Anspruch, wenn sich auf der höchsten Ebene der Macht ein Netzwerk offenbart, das systematisch sexuelle Gewalt als Währung nutzt und es gleichzeitig schafft, weitgehend straflos zu bleiben?

Die Epstein-Files sollten ein Weckruf sein. Nicht nur für Journalist:innen und Ermittler:innen, sondern für uns alle. Wir müssen anerkennen, dass wir nach wie vor in einem Machtgefüge leben, das patriarchale Strukturen reproduziert und sexuelle Ausbeutung ermöglicht.

Es ist an der Zeit, diese Strukturen offen zu benennen, um sie wirksam zu bekämpfen – und zwar in den Gerichtssälen, aber auch in den Medien und in der Öffentlichkeit. Denn wenn wir nicht dort anfangen, Gerechtigkeit einzufordern, wo sie am dringendsten benötigt wird, dann legitimieren wir – bewusst oder unbewusst – genau das System, das diese unfassbaren Verbrechen ermöglicht hat.