Mit dem Angebot begegne die EVHN dem aktuellen Fachkräftemangel im Care-Bereich, sagte Studiengangsleiterin Tanja Brandl-Götz dem Evangelischen Pressedienst (epd). Menschen mit ausländischem Studienabschluss könnten in relativ kurzer Zeit ihrer Ursprungsprofession entsprechend arbeiten und bezahlt werden.

Neues Angebot der Evangelischen Hochschule

Präsenzveranstaltungen finden ausschließlich an zwei Tagen in der Woche statt und werden von Selbststudium und Online-Lehre ergänzt. Das Studium ist auf eine Regelstudienzeit von fünf Semestern in Teilzeit ausgelegt und kann individuell verkürzt werden, heißt es.

Das neue Angebot ist Teil des bestehenden Bachelorstudiengangs "Pädagogik der Kindheit". Voraussetzung für Studierende sind eine sozialversicherungspflichtige, pädagogische Anstellung, ein ausländischer Studienabschluss sowie Deutschkenntnisse auf dem Niveau B2.

Deutschkurs am Abend

Studienbegleitend bietet das Language-Center der Technischen Hochschule Nürnberg im ersten Semester einen fachsprachlich ausgerichteten Deutschkurs an, der abends unter der Woche stattfindet. Darüber hinaus absolvieren die Studierenden einen "Kindheitspädagogischen Vorkurs". Es finden während des Studiums zusätzlich überwiegend digitale studien- und berufsintegrierende Tutorien statt.

Die Bewerbung für das Studienmodell "Pädagogik der Kindheit kompakt+" ist, genauso wie für alle weiteren im Wintersemester beginnenden Studiengänge an der EVHN, bis zum 31. August möglich. Laut der Hochschule sind Studierende aller Glaubensrichtungen und Weltanschauungen an der staatlich anerkannte Hochschule der evangelischen Kirche in Bayern willkommen.

Das Studienangebot umfasst Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Soziale Arbeit, Sozial- und Gesundheitswirtschaft, Pädagogik, Pflege, Management sowie Religionspädagogik und Diakonik.