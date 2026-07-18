Böhm war jedoch nicht der Erste, der die Korruption der Kirche angriff. Welche anderen Vorläufer oder Bewegungen der Vorreformation nennen Sie in diesem Zusammenhang?

Es gab eine lange Tradition von Gegenbewegungen. Ich nenne da oft die Katharer in Südfrankreich oder den Kaufmann Petrus Waldes aus Lyon, auf den die Waldenser zurückgehen, die als "Netzwerk-Kirche" bis heute existieren. Auch Jan Hus ist eine zentrale Figur; auf dem berühmten Reformationsbild steht er sogar in der ersten Reihe, noch vor Luther. All diese Bewegungen kritisierten die Verweltlichung und die Gier der Kirche. Ein prominentes Beispiel für die damalige Korruption ist Albrecht von Mainz, der sein Bischofsamt schlicht durch Ämterkauf (Simonie) erwarb. Böhm reiht sich in diese Kritik ein, wenn er predigt, dass Gott die Eitelkeit und Gier der Bischöfe verurteilen werde.

Ein zentraler Punkt in Böhms Wirken waren seine Marienerscheinungen. Warum wurden ihm gerade diese zum Verhängnis?

Durch die Berufung auf die Jungfrau Maria nahm Böhm eine eigene Autorität in Anspruch, die außerhalb des kirchlichen Systems stand. Er brauchte keine offizielle Ausbildung oder die Weihe durch einen Bischof; er hatte den direkten Draht nach "oben". Das ist zutiefst antiinstitutionell. Die Kirche konnte das nicht kontrollieren. Deshalb lautete die Begründung für sein Urteil später auch, er habe die Erscheinungen mit Hilfe des Teufels nur vorgetäuscht. Man bestritt nicht, dass es Erscheinungen geben könne, aber man musste ihm die Legitimität absprechen, um die eigene Ordnung zu schützen.

Hans Böhm wurde sehr schnell verhaftet und hingerichtet. Wie reagierte die Obrigkeit auf seinen Erfolg?

Der Würzburger Fürstbischof ließ ihn verhaften und relativ schnell zum Tode verurteilen und verbrennen. Die Obrigkeit nahm ihn extrem ernst, weil seine Anhängerschaft – man sprach von bis zu 70.000 Menschen – die öffentliche Ordnung gefährdete. Wenn die einfachen Leute ihren täglichen Pflichten und der Fronarbeit nicht mehr nachgingen, sondern einem Prediger hinterherliefen, geriet das soziale Gefüge ins Wanken. Er war ein Dorn im Auge der Institution, und man wollte ihn so schnell wie möglich loswerden.

Inwieweit sehen Sie eine Verbindung zwischen Hans Böhm und späteren Ereignissen der Reformation, wie den "Memminger Artikeln" oder Martin Luther?

Es gibt inhaltlich klare Parallelen. Böhm predigte, dass alle Menschen gleich seien – eine Forderung, die wir auch bei Jan Hus und in der sozialen Dimension der Reformation wiederfinden. Auch die Kritik am Ablasswesen und der Gier der Geistlichkeit verbindet ihn direkt mit Luther. In Wittenberg wurde später durchaus diskutiert, dass man durch Böhms schnellen Tod gewarnt war, wie gefährlich es ist, sich gegen die Institution zu stellen. Böhm hat sozusagen den geistigen Nährboden bereitet, auf dem die späteren Forderungen der Bauernbewegung und der Reformatoren wachsen konnten.

Sie sprachen die Gleichheit aller Menschen an. Hatte Böhms Predigt also auch eine starke soziale Sprengkraft?

Absolut. Die mittelalterliche Gesellschaft war unter eine enorme Spannung geraten. Die Forderung, dass alle aus einem Kelch trinken dürfen oder dass soziale Systeme aus den Erträgen der Klöster aufgebaut werden sollten, war revolutionär. Die spirituelle Kraft des Christentums wurde hier als Befreiungsbewegung genutzt. Luther selbst war später zwiegespalten: Er suchte den Schutz der Fürsten, was die Reformation zwar rettete, aber gleichzeitig wieder zu einer neuen Institutionalisierung führte, die radikalere soziale Bewegungen oft unterdrückte.

Denken wir an die Mariendarstellungen, etwa in St. Sebald oder auf der Nürnberger Burg. Wie hängen dieser Kult und Hans Böhm zusammen?

Die Marienfrömmigkeit war damals ungeheuer stark, was man an den unzähligen Darstellungen der Marienkrönung sieht. Maria wird dort fast in den Stand der Göttlichkeit gehoben, als eine Gestalt mit direktem Zugang zu Gott. In den Kirchen, auch heute noch, sind dort, wo die Marienbilder stehen, oft die "Herzen der Leute" und die Kerzen. Wer sich wie Böhm diese enorme spirituelle Kraft zunutze macht – und das ohne Kaiser und Kirche –, der gewinnt eine Macht, die ihn für die Institution zum gefährlichen Feind macht. Er hat die Sehnsüchte und Projektionen der Menschen an einem Punkt abgeholt, den die offizielle Kirche nicht mehr erreichte.