Analyse Orgel-Gala in St. Lorenz Nürnberg

Notre-Dame-Organist bringt Nürnberger Lorenzkirche zum Klingen

So eine volle Kirche gibt es nicht einmal an Heiligabend: Zur Orgel-Gala am letzten Sonntag des Jahres in der Nürnberger Lorenzkirche war die Kirche "ausverkauft". Vincent Dubois, Titularorganist der Kathedrale Notre-Dame in Paris, begeisterte das Publikum mit seinem virtuosen Spiel.

