Nouruz ist ein Frühlings- und Neujahrsfest. Wörtlich übersetzt bedeutet Nouruz "neuer Tag". Das Fest markiert den Beginn des neuen Jahres im persischen Kalender. Es fällt jedes Jahr auf den 20. oder 21. März, je nachdem, auf welchen der Tage die Frühjahrs-Tagundnachtgleiche fällt. 2026 wird Nouruz am 20. März gefeiert.

Nouruz: Herkunft und Geschichte

Nouruz wird seit über 3.000 Jahren gefeiert. Sein Ursprung liegt in der vorislamischen Zeit in Persien. Heute wird es laut UNO von etwa 300 Millionen Menschen weltweit gefeiert.

Verbreitet ist es überall dort, wo einst das persische Reich war, also im Iran, in Aserbaidschan, Afghanistan, Albanien, Bosnien, Georgien, Turkmenistan, Tadschikistan, Usbekistan, Kirgisistan, Kasachstan, Irak, Pakistan und Türkei. Iranische, kurdische und türkische Gemeinschaften in aller Welt feiern es ebenfalls.

Laut der iranischen Mythologie reicht Nouruz sogar 15.000 Jahre zurück, es soll in der Zeit des legendären persischen Königs Yima entstanden sein. Damit wäre es das älteste, noch heute gefeierte Fest der Welt.

Wo wird Nouruz gefeiert?

Ein offizieller Feiertag ist Nouruz im Nord-Irak (Autonome Region Kurdistan), in Iran, Aserbaidschan, Afghanistan, Kasachstan, Kirgisistan, teilweise und inoffiziell in Pakistan, Syrien, Tadschikistan, Turkmenistan, in der Türkei, in Usbekistan (zwei Tage), Georgien (ein Tag) und Indien bei den Parsen (als Jamschidi-Fest).

In Iran und Afghanistan markiert Nouruz den Beginn des neuen Jahres.

In der Türkei war Nouruz wegen des Konflikts mit den Kurd*innen von 1923 bis 1995 verboten, inzwischen ist es wieder erlaubt. Die Regierung fördert Nouruz-Feierlichkeiten mittlerweile sogar.

Für die Kurd*innen, die das Fest Newroz nennen, hat es auch eine politische Bedeutung: Sie sehen den Ursprung ihres Festes in der Legende um den Schmied Kavah., der den kinderfressenden Drachenkönig Dehak am 21. März 612 vor Christus getötet haben soll. Die Legende steht symbolisch für das Ende der Unterdrückung der Kurd*innen.

Bei den Alevit*innen heißt das Fest ebenfalls Newroz. Sie verbinden es mit dem Geburtstag des Heiligen Ali, der für sie das göttliche Licht verkörpert. Es handelt sich bei Ali um den Schwiegersohn und Cousin des muslimischen Propheten Mohammeds.

Bei den Bahai heißt das Fest Nar-Ruz und hat eine erweiterte Bedeutung. Es ist einer von neun festlichen Anlässen, der den Beginn des neuen Jahres sowie das Ende der neunzehntägigen Fastenzeit markiert. Die Symbolik des Neubeginns des Jahreszyklus in der Natur und des Endes der dunklen Jahreszeit steht für eine metaphysische Erneuerung.

Wie wird Nouruz gefeiert?

Die Menschen besuchen Nachbarn und Freunde, um einander alles Gute zu wünschen und Geschenke auszutauschen.

Der wichtigste aller Nouruz-Bräuche ist das Zusammenstellen des Haft-Sin. Haft-Sin ist eine traditionelle Tischdekoration, die im Zuge des Nouruz-Festes, dem persischen Neujahrsfest, in vielen Haushalten im Iran und in anderen Ländern gefeiert wird, in denen das Nouruz-Fest begangen wird. Jedes dieser Gegenstände symbolisiert eine bestimmte Hoffnung oder Segnung für das kommende Jahr. Der Name bedeutet wörtlich "Sieben S" und bezieht sich auf sieben spezifische Gegenstände, die mit dem Buchstaben "S" im Persischen beginnen.

Die sieben Gegenstände, die typischerweise auf dem Haft-Sin-Tisch platziert werden, sind:

Sabzeh - Weizen-, Gersten- oder Linsensprossen, die das neue Leben und das Wachstum symbolisieren. Samanu - Ein süßes Puddinggericht aus Weizenkeimen, das Fruchtbarkeit und Wohlstand repräsentiert. Senjed - Die getrockneten Früchte des Wilden Weißdorns, die Liebe und Zuneigung symbolisieren. Seer - Knoblauch, der für Gesundheit und Heilung steht. Seeb - Äpfel, die Schönheit und Gesundheit verkörpern. Somāq - Eine säuerliche Frucht, oft Granatapfel, die für Fröhlichkeit und Freude steht. Serkeh - Essig, der für das Alter und die Geduld steht.

Die Feuersprung-Tradition ist neben dem Festmahl ebenfalls ein fester Bestandteil des Nouruz. Beim persischen Tschahar Schanbe Suri springen die Menschen über kleine Lagerfeuer, die auf den Straßen entzündet werden. Dieses Ritual findet am letzten Mittwoch vor Nouruz statt und symbolisiert das Zurücklassen aller Blässe. Die Menschen nehmen das lodernde Rot des Feuers mit sich. Das Feuer gibt dabei sein Leuchten und seine Lebenskraft ab, während alles Negative im Feuer verbleibt.

Was ist Zoroastrismus?

Die Zoroastrier*innen, auch Zarathustrier*innen genannt, sind Anhänger*innen der Religion des Zoroastrismus. Diese wurde von dem Propheten Zarathustra (auch Zoroaster genannt) im alten Persien gegründet. Der genaue Zeitraum der Gründung ist umstritten, Schätzungen gehen vom 6. oder 7. Jahrhundert vor Christus aus.

Der Zoroastrismus ist eine der ältesten monotheistischen Religionen der Welt und hat die Entwicklung anderer religiöser Traditionen wie Judentum, Christentum und Islam maßgeblich beeinflusst.

Die zoroastrische Religion betont die Existenz eines einzigen Gottes, Ahura Mazda, der als Schöpfer und Erhalter des Universums verehrt wird. Sie lehrt die Dualität von Gut und Böse, repräsentiert durch Ahura Mazda und den bösen Geist Angra Mainyu (oder Ahriman). Die heiligen Schriften des Zoroastrismus sind die Avesta, eine Sammlung von Hymnen, Gebeten und Lehren. Obwohl der Zoroastrismus heute eine relativ kleine Religion ist, hat er vor allem im Iran und in Indien noch Anhänger*innen.

Nouruz wurde bereits in zoroastrischen Zeiten in Persien gefeiert, geht aber möglicherweise auf noch ältere Traditionen zurück. Bei den Zoroastrier*innen war Nouruz das wichtigste Fest des Jahres. Sie verbreiteten es im gesamten Altpersischen Reich, von Afghanistan über die Türkei, bis nach Osteuropa.

Transparenzhinweis: Wir haben die Beschreibung von Haft-Sin nach einem Leserhinweis am 18. März 2024 angepasst.