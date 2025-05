To escape ist englisch und bedeutet "entkommen". Rätselspiele, bei denen man sich durch kreatives Knobeln aus einer Zwangslage oder gar einem üppig ausgestatteten Escape-Room befreien muss, haben auch bei Erwachsenen Konjunktur. Bei dem Internet-Knobelspiel für Kinder auf kirche-entdecken ist hinter den Besuchern in Kiras Kirche versehentlich die Tür zugefallen. In der Kirche eingesperrt, müssen sie nun Schlüssel finden und Rätsel lösen, um wieder herauszukommen.

Mit einer Taschenlampe und der Suche im Dunkeln beginnt daher die Geburtstagsüberraschung, die die Kirchen­elster Kira für ihre jungen Besucherinnen und Besucher vorbereitet hat und die sofort kostenlos auf ihrer Website gespielt werden kann. Wirklich gealtert ist Kira nicht, seit sie vor 20 Jahren, im Mai 2005, das Licht der Internetwelt erblickte. Inzwischen wurde die interaktive Kinderwebsite der evangelischen Landeskirchen Bayerns und Hannovers mehrfach mit Preisen ausgezeichnet.

Mit Elster Kira spielerisch alles über Religionen und den christlichen Glauben entdecken

Auch damals war Kirchentag in Hannover – und seither können Kinder unter den Fittichen der Elster Kira die unterschiedlichen Räume einer virtuellen Kirche durchstöbern, sich über den christlichen Glauben und die Religionen der Welt schlau machen und ganz spielerisch allerlei Wissenswertes entdecken.



Etwa 20 Minuten dauert es, den Ersatzschlüssel zu finden, den der Küster irgendwo in Kiras Kirche versteckt hat. Das ist gar nicht so einfach, denn es ist stockfinster, und die alte Taschenlampe, die wir gefunden haben, wird langsam immer schwächer. Sieben abwechslungsreiche Rätsel gilt es zu lösen. Geschicklichkeitsspiele sind ebenso dabei wie ein kleines Klavierspiel, bei dem die Kinder die ersten Töne von "Der Mond ist aufgegangen" spielen lernen.

Kommen die kleinen Knobler mal nicht weiter, ist stets die Elster Kira an ihrer Seite, um zu helfen. Allerdings muss man das ganze Spiel durchspielen und kann keinen Spielstand speichern.

Entwickelt hat das neue Angebot auf kirche-entdecken das Team Vernetzte Kirche in der IT-Abteilung der bayerischen Landeskirche zusammen mit der Kindermedienagentur KIDS­interactive.