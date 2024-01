Schule wird immer digitaler und auch der Religionsunterricht macht hier keinen Halt davor. So habe ich bereits in meinem Praxisjahr während meines Religionspädagogik-Studiums im Jahr 2008 die interaktive Website "Kirche entdecken" für mich und meinen Religionsunterricht entdeckt, die regelmäßig bei mir zu unterschiedlichen Themen und Anlässen von meinen Relikindern und mir besucht wird.

Die Mitmachseite, die von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Hannover verantwortet und herausgegeben wird, eignet sich meiner Meinung nach besonders für die erste bis sechste Klasse, da sich durch den Vorlesemodus bereits Leseanfänger*innen die Texte anhören können.

Kirchenelster Kira führt durch die Website

Die Kirchenelster Kira ist dabei die Hauptfigur, die die Kinder durch die Website führt und die einzelnen Angebote erklärt. Dabei ist das Themenangebot vielfältig. In jedem Raum der virtuellen Kirche versteckt sich ein Schwerpunktthema. So geht es im Hauptraum und Altarraum um den Gottesdienst und den Kirchenraum, in der Küsterwerkstatt werden die Feste des Kirchenjahres erklärt, in der Sakristei findet man Informationen zu den Sakramenten Abendmahl und Taufe und auf dem Dachboden ist Ottmar Eule für die Erklärungen zu den Weltreligionen zuständig.

Im Kindergottesdienstraum dreht sich alles um die Bibel und die biblischen Geschichten. Darüber hinaus gibt Bastelvorlagen, Spiele, Rätsel und den Gebetehimmel zum Mitmachen. Außerdem können die Kinder mit dem Online-Spiel "Martins Luther Abenteuer" die einzelnen Stationen im Leben Luthers spielerisch erleben und nachempfinden. Ganz neu ist das Quiz-Tool, mit dem zu den unterschiedlichen Themen einzeln oder in der Gruppe Quizfragen gelöst werden können.

Themen sind eng an den Lehrplan geknüpft

Die Schwerpunktthemen sind dabei eng mit dem Lehrplan verknüpft und so findet man zu vielen Lehrplanthemen mögliche Anknüpfungspunkte auf der Website. Der Einsatz der Website ist in allen Unterrichtsphasen möglich. Ob als Einstieg in eine neue Themeneinheit, als Erarbeitung von Wissen und Information zu bestimmten Themen im Religionsunterricht oder auch als Abschluss und Vertiefung bestimmter Inhalte. Auch wenn die Website von der evangelischen Kirche verantwortet wird, können viele Inhalte auch konfessionsübergreifend im katholischen Religionsunterricht oder auch im Ethikunterricht verwendet werden.

Im Erwachsenenbereich auf Website findet man viele hilfreiche Hintergrundinformationen und einen großen Pool an Materialien zum Download.

Als ich 2008 die Website das erste Mal in meinem Religionsunterrichte eingesetzt hatte, waren die digitalen Voraussetzungen an meiner damaligen Einsatzschule eher begrenzt. 20 Schüler*innen mussten sich zehn altertümliche Computer im PC-Raum der Schule teilen. Mit der Digitalisierung in den letzten Jahren sieht die Ausstattung an vielen Schulen mittlerweile besser aus und bieten vielfältige Möglichkeiten: W-LAN im Klassenzimmer, Beamer, Tablets oder interaktive Tafeln in den Klassenzimmern lassen es zu, dass Websites wie "Kirche entdecken" schnell und unkompliziert im Unterricht eingesetzt werden können. Je nach Ausstattung und Unterrichtsphasen können die Kinder dabei zusammen mit der Lehrkraft im Plenum, aber auch einzeln oder im kooperativen Lernen in kleinen Gruppen zu bestimmten Themen arbeiten.

Neben der spielerischen und kreativen Wissensvermittlung zum christlichen Glauben steht aber auch die Stärkung der Medienkompetenz bei den Kindern im Fokus. Hier hat die Website bereits einige medienpädagogische Auszeichnungen und Gütesiegel für sich gewinnen können, was mich in meinem Vorhaben bestärkt, Kindern in meinem Religionsunterricht den Zugang zu den neuen Medien in einem pädagogisch und konzeptionell durchdachten Rahmen zu ermöglichen. Nur so kann ein verantwortungsvoller Umgang mit den digitalen Medien gelernt und genutzt werden.

Kostenloser Workshop gibt noch mehr Einblicke

Wer noch mehr Einblicke und vor allem auch praktische Unterrichtsbeispiele und Materialien zur Website möchte, kann sich für meinen kostenlosen Online-Workshop am 5. Februar 2024 zur Website "Kirche entdecken" anmelden, der in Zusammenarbeit der Evangelischen Medienzentrale Bayern und der Vernetzten Kirche / ELKB-IT verantwortet wird.

Eine kostenlose Anmeldung ist bis 31. Januar hier möglich.

Mehr Einblicke in meine Arbeit und Tipps und Ideen für den Religionsunterricht gibt es auf meinem Instagramkanal "frau_religionslehrerin".