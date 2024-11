Prävention

14-Jährige ist plötzlich verschwunden: Neuer Escape-Room lässt Jugendliche Cyberkriminalität erleben

Die Zahl der Sexualdelikte an Kindern und Jugendlichen hat in den vergangenen Jahren zugenommen, sagen Experten. Bei einem Präventionsprojekt der Polizei können Jugendliche in einem Escape-Room einem fiktiven Täter namens Alex auf die Schliche kommen.