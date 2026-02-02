Überrascht von medialer Resonanz

Über die mediale Resonanz danach war er überrascht: "Ehrlich gesagt: In dieser Dimension habe ich das überhaupt nicht erwartet. Erst danach, als mein Handy explodiert ist und ich gesehen habe, wie viele Menschen das bewegt hat, wurde mir klar, was das ausgelöst hat." Das Feedback sei überwiegend "unglaublich warm, unterstützend und ermutigend" gewesen. Gleichzeitig macht es deutlich, wie selten solche Bilder im Männerfußball immer noch sind.

Dass der 1. FC Köln (in Fachkreisen auch Effzeh genannt, Anm. d. Verf.) diesen Moment möglich gemacht hat, sei kein Zufall, betont Kaiser.

"Der Effzeh ist in dieser Hinsicht weiter als viele andere Vereine. Nicht, weil hier alles perfekt ist, sondern weil der Klub bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und Haltung zu zeigen."

Der Diversity-Spieltag war demnach kein reines Symbol, sondern Ausdruck einer klaren Positionierung. "Mir wurde von Anfang an signalisiert: Du bist hier willkommen, so wie du bist. Diese Rückendeckung – auch in dem Wissen, dass es Gegenwind geben kann – ist im Männerfußball leider noch immer nicht selbstverständlich."

Durchbruch für LGBTQ im Männerfußball?

Mit Blick auf die Zukunft des Männerfußballs bleibt Kaiser realistisch: Einen sofortigen Durchbruch für die Akzeptanz von LGBTQ-Personen erwartet er nicht. "Ich glaube nicht an den einen großen Durchbruch durch eine einzelne Aktion. Aber ich glaube sehr an die Kraft von Sichtbarkeit." Momente der Sichtbarkeit wie dieser könnten auf lange Sicht Dinge verändern – "in Köpfen, in Gesprächen, vielleicht auch in der Frage, was plötzlich denkbar wird."

Für junge Spieler, Schiedsrichter oder Fans sei es enorm wichtig zu sehen, dass sie nicht allein sind und sich nicht verstecken müssen. Veränderung im Männerfußball werde aus vielen kleinen, mutigen Schritten bestehen. "Wenn unser Schritt einer davon war, dann hat er seinen Sinn erfüllt", sagt Kaiser.