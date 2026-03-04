Gefühle sind Deutungsphänomene. Und sind haben ein Geschlecht. Die Philosophin Catherine Newmark untersucht dies in ihrem Aufsatz "Vernünftige Gefühle". Ihr Befund ist so simpel wie aufschlussreich: Zorn und Wut gelten als männlich – und gleichzeitig als vernünftig. Nicht als unkontrollierte Ausbrüche, sondern als Haltung, als kalkulierter Impuls. Weibliche Gefühle dagegen – Empathie, Sensibilität, alles aus dem Register der sanften Regungen – geraten rasch ins Abseits: weichlich, hormongeleitet, unberechenbar.

Das Paradoxe springt ins Auge: Wer sensibel fühlt, gilt als emotional. Wer zornig ist, wird als überlegt und strategisch handlungsfähig wahrgenommen.

Diese Idee ist nicht neu. Bereits Platon schrieb dem Zorn eine eigene Würde zu und setzte ihn direkt neben die Vernunft – "damit er der Vernunft gehorche", heißt es im "Timaios". Zorn war für Platon kein Gegner der Vernunft, sondern ihr verlängerter Arm – zumindest, wenn er männlich war. Diese Differenzierung wirkt bis heute nach. Sie bleibt relevant, wenn man über einen Krieg nachdenkt, der den Namen "Epic Fury" trägt.

Operation Epic Fury und Roaring Lion: Zwei Namen, eine Botschaft

Seit letzten Samstag, dem 28. Februar, beherrschen zwei Namen die Schlagzeilen: "Operation Epic Fury" und "Operation Roaring Lion". Nach dem koordinierten Angriff von USA und Israel auf den Iran dominieren sie jede Nachricht. Genau genommen sind es zwei Bezeichnungen für denselben militärischen Schlag – Israel nannte seine Komponente "Roaring Lion", brüllender Löwe, die USA ihren Teil "Epic Fury", epischer Zorn. Zwei Codenamen, ein Angriff, und inhaltlich kaum verschieden: Brüllender Löwe oder epischer Zorn – beinahe Synonyme.

Und doch offenbaren die Nuancen viel. "Roaring Lion" evoziert biblische Bilder – der Löwe, der brüllt, aus Amos 3,8 –, ein Schrei göttlicher Gerechtigkeit. "Epic Fury" hingegen klingt nach Blockbuster – aggressiv, vergeltend, kalkuliert auf Wirkung. Epischer Zorn verlangt ein Publikum.

Militärische Codenamen erfüllen zunächst pragmatische Funktionen: Geheimhaltung, sichere Koordination, Schutz vor Spionage. Statt nüchtern "Angriff auf Teheran" zu verkünden, heißt es "Operation Epic Fury" – ein Name, der verhindert, dass Feinde durch abgehörte Funksprüche, Satellitenbilder oder Datalinks die wahren Ziele erschließen. Gleichzeitig erleichtert er die interne Kommunikation. Historisch ist das kein Novum: Denken wir an "Adler" im Zweiten Weltkrieg oder "Rolling Thunder" im Vietnamkrieg. Die Logik bleibt die gleiche – nur die Wirkung variiert.

Zorn oder Wut? Zwei Affekte, zwei politische Funktionen

Doch "Epic Fury" erfüllt noch eine zweite, womöglich bedeutendere Funktion: eine symbolische. Ein kurzer Blick auf die Begriffe selbst lohnt. Im Alltag werden Zorn und Wut oft synonym verwendet – historisch betrachtet sind es jedoch zwei sehr unterschiedliche Affekte.

Aristoteles definierte den Zorn, griechisch "thymos", als Affekt der Mächtigen. Er setzt drei Bedingungen voraus: die reale Fähigkeit zur Rache, das Gefühl der Überlegenheit und eine erfahrene Kränkung. Zorn ist kein Kontrollverlust, sondern ein zielgerichteter Impuls – die Wiederherstellung von Ehre durch die Mittel der Macht.

Wut ist jünger, zumindest als eigenständiges Konzept. Der Literaturwissenschaftler Johannes F. Lehmann zeigt in seiner "Geschichte des Zorns und der Wut", dass sich die Bedeutung beider Begriffe Ende des 18. Jahrhunderts verschiebt. Zorn löst sich zunehmend von Ehre und Rache und wird zur Energie gegen Widerstände – ein vitaler, kontrollierter Kraftakt.

Wut hingegen wird zum Gefühl der Ohnmächtigen. Mit der Französischen Revolution und dem Aufstieg der bürgerlichen Gesellschaft demokratisiert sich der Affekt: Wut wird zum Gefühl des Volkes, explosiv, impulsiv, weniger elitär als der alte Zorn. Gelegentlich spricht man auch vom "Zorn der Schwachen".

Vom Affekt der Mächtigen zur Wut der Ohnmächtigen

Heute dominiert Wut vor allem als politisches Gefühl. Man denke an den "Wutbürger" – bewusst nicht gegendert –, jenes Schlagwort, das der Journalist Dirk Kurbjuweit 2010 im "Spiegel" prägte. Damals ging es um Stuttgart 21 und die Sarrazin-Debatte. Heute wird der Begriff vor allem mit Anhängern rechtsextremer Parteien wie der AfD assoziiert. Der Nährboden bleibt derselbe: Enttäuschung. Wut bricht eruptiv hervor, flackert auf und verglimmt wieder, sobald die Energie verpufft.

Zorn verhält sich anders. Er ist auf Dauer angelegt. Vergeltung erfordert Klarheit, Zeit und Strategie – nicht bloße Lautstärke. Zorn wirkt fast unheimlich ruhig: erhitzt, aber geordnet. Er kann stellvertretend empfunden, kollektiv getragen und über Generationen weitergegeben werden. Und: er braucht ein Narrativ – Verrat, historische Schuld, nationale Gerechtigkeit.

Die Perspektive des Gegenübers spielt dabei keine Rolle.Verständigung ist nicht das Ziel. Das Gegenüber dient lediglich dazu, das eigene Narrativ zu bestätigen – als Folie, nicht als Gesprächspartner.

Trumps "Epic Fury": Inszenierter Zorn als historische Mission

Trumps "Epic Fury" ist eine ganze Collage aus Jahrzehnten aufgestautem Ressentiment, gespeist vom Selbstbild des Friedensbringers. Er beansprucht den Status des Zorn-Trägers par excellence: Vollstrecker einer historischen Ordnungswiederherstellung – "America First" gegen ein Regime, das die USA seit der Geiselnahme von Teheran 1979 betrügt, bedroht und demütigt. Dass er beteuert, es gehe ihm um das iranische Volk, dient vor allem der Legitimation.

Doch Zorn, wie Aristoteles ihn verstand, richtet sich auf die Wiederherstellung der eigenen Ehre – nicht auf das Wohl des Gegenübers. Irak, Libyen, Afghanistan: Die Geschichte dieser Versprechen ist bekannt. Und dennoch fragen sich nach den Angriffen am Wochenende viele: Was ist Trumps Ziel? Es geht ihm nicht um das iranische Volk, um dessen Freiheit oder Rechte. Vielleicht lohnt es sich stattdessen, zuerst den Namen seines Krieg zu betrachten: "Epic Fury" liefert die Antwort bereits mit.