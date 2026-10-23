Die Online-Initiative HoGeSatzbau verkauft einen Sticker gegen Rechtsextremismus, der optisch an den traditionellen Türsegen der Sternsinger angelehnt ist. Das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" lehnt eine Politisierung des Segens grundsätzlich ab, sieht bei dem konkreten Aufkleber aber keine Verwechslungsgefahr.

Der Sticker trägt die Aufschrift "20*F+C+K+A+F+D+27" und soll für "F*ck AfD" stehen. HoGeSatzbau bezeichnet ihn als "antifaschistischen Türsegen". Im Onlineshop kostet er 3,49 Euro.

"Ergänzung zur christlichen Botschaft"

Die Initiative versteht den Aufkleber nach eigenen Angaben als Ergänzung zur christlichen Botschaft. Er stehe für ein Jahr ohne Nationalismus, Rechtsextremismus und faschistische Bewegungen – "sozusagen ein kleiner Exorzismus für den Hauseingang, ganz ohne Weihrauch und Weihwasser", erklärte Initiator Matthias Seeba-Gomille auf Anfrage von katholisch.de.

Die Gruppe betonte, sie wolle weder den christlichen Glauben diffamieren noch sich über ihn lustig machen.

Das Design erinnert an die schwarz-weißen Aufkleber der Sternsinger mit der Aufschrift "20*C+M+B+27". Die Buchstaben stehen für den lateinischen Segensspruch "Christus mansionem benedicat" – "Christus segne dieses Haus".

Keine Verwechslungsgefahr

Thomas Römer, Pressesprecher des Kindermissionswerks "Die Sternsinger", erklärte gegenüber katholisch.de, der Schriftzug "C+M+B" sei markenrechtlich geschützt.

Eine Verwechslungsgefahr mit dem eigentlichen Sternsingersegen sehe das Kindermissionswerk bei dem Aufkleber jedoch nicht. Zugleich lehne es "jegliche Verunstaltung, Verunglimpfung oder Politisierung des Sternsingersegens in jedweder Form" ab.

HoGeSatzbau setzt sich nach eigenen Angaben satirisch und aufklärerisch mit Aussagen der Neuen Rechten auseinander. Über einen Shop finanziert die Initiative ihre Arbeit. Einnahmen fließen teilweise auch an Organisationen wie Sea-Watch und Exit-Deutschland.