Während in den Klassenzimmern nebenan Mathe und Englisch unterrichtet werden, diskutierten 30 Oberstufenschüler:innen des Lukas-Gymnasiums über Leben und Tod: Landesbischof Christian Kopp wollte wissen, wie sie zum neuen Wehrdienst stehen – und die Antworten könnten unterschiedlicher nicht sein.

"Ich finde es als sehr ehrenwert, als Soldat zu dienen, weil man damit zeigt, dass man die Leute so sehr liebt, dass man bereit ist, dafür sein Leben zu geben. Die andere Frage ist, ob ich bereit wäre, im Zweifelsfall einen anderen Menschen zu töten. Das muss ich noch für mich noch entscheiden."

David (16)