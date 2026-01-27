Während in den Klassenzimmern nebenan Mathe und Englisch unterrichtet werden, diskutierten 30 Oberstufenschüler:innen des Lukas-Gymnasiums über Leben und Tod: Landesbischof Christian Kopp wollte wissen, wie sie zum neuen Wehrdienst stehen – und die Antworten könnten unterschiedlicher nicht sein.

"Ich finde es als sehr ehrenwert, als Soldat zu dienen, weil man damit zeigt, dass man die Leute so sehr liebt, dass man bereit ist, dafür sein Leben zu geben. Die andere Frage ist, ob ich bereit wäre, im Zweifelsfall einen anderen Menschen zu töten. Das muss ich noch für mich noch entscheiden." 

David (16) 

Bild von David: Schüler der Oberstufe des Lukas-Gymnasiums in München-Laim
sob/Helmut Frank
David, 16, über Wehrdienst und Gewissensfrage: "Bereit sein, Leben zu schützen – aber kann ich töten?" Der Schüler des Lukas-Gymnasiums ringt mit der ethischen Dimension des Militärdienstes.

"Das Thema Wehrpflicht ist derzeit wichtig und richtig, weil man die Feinde der Demokratie, also aktivere Staaten wie zum Beispiel Russland, abschrecken muss, damit es nicht zu einem Krieg kommt. Der Friede ist schließlich das höchste Gut. Im Zweifel müsste man sich natürlich verteidigen." 

Raffael (18) 

Porträt von Raffael, Schüler der Oberstufe des Lukas-Gymnasiums in München-Laim
sob/Helmut Frank
Raffael, 18, sieht im Wehrdienst Friedenssicherung: "Abschreckung gegen Russland ist nötig." Für den Oberstufenschüler steht der Frieden als höchstes Gut über persönlichen Bedenken.

"Der Wehrdienst ist eine gute Sache, es ist wichtig, dass wir uns verteidigen können. Aber es wäre ein Problem, wenn es verpflichtend wäre. Jeder sollte seinen Platz in der Gesellschaft finden, wo er seinen Beitrag leisten kann. Wer das nicht mit sich vereinbaren kann, sollte nicht dazu gezwungen werden." 

Tabea (16) 

Porträt von Tabea, Schülerin der Oberstufe des Lukas-Gymnasiums in München-Laim
sob/Helmut Frank
Tabea, 16, fordert Wahlfreiheit beim Wehrdienst: "Verteidigung ja, Zwang nein." Die Gymnasiastin plädiert dafür, dass jeder seinen eigenen Beitrag zur Gesellschaft finden sollte.

"Gerade in schwierigen Zeiten ist eine starke Armee wichtig, damit man abschrecken kann. Die Wehrpflicht ist durchaus eine Option, um nach der Schule einen Weg vorwärts zu finden. Ich bin der Meinung, dass es sehr wichtig ist, dass es freiwillig bleibt, ein Zwang dazu würde der Gesellschaft nicht helfen." 

Simon (19) 

Porträt von Simon, Schüler der Oberstufe des Lukas-Gymnasiums in München-Laim
sob/Helmut Frank
Simon, 19, hat sich bereits für die Bundeswehr beworben: "In schwierigen Zeiten brauchen wir eine starke Armee." Der Abiturient will der Gesellschaft etwas zurückgeben – aber nur freiwillig.