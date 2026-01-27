Während in den Klassenzimmern nebenan Mathe und Englisch unterrichtet werden, diskutierten 30 Oberstufenschüler:innen des Lukas-Gymnasiums über Leben und Tod: Landesbischof Christian Kopp wollte wissen, wie sie zum neuen Wehrdienst stehen – und die Antworten könnten unterschiedlicher nicht sein.
"Ich finde es als sehr ehrenwert, als Soldat zu dienen, weil man damit zeigt, dass man die Leute so sehr liebt, dass man bereit ist, dafür sein Leben zu geben. Die andere Frage ist, ob ich bereit wäre, im Zweifelsfall einen anderen Menschen zu töten. Das muss ich noch für mich noch entscheiden."
David (16)
"Das Thema Wehrpflicht ist derzeit wichtig und richtig, weil man die Feinde der Demokratie, also aktivere Staaten wie zum Beispiel Russland, abschrecken muss, damit es nicht zu einem Krieg kommt. Der Friede ist schließlich das höchste Gut. Im Zweifel müsste man sich natürlich verteidigen."
Raffael (18)
"Der Wehrdienst ist eine gute Sache, es ist wichtig, dass wir uns verteidigen können. Aber es wäre ein Problem, wenn es verpflichtend wäre. Jeder sollte seinen Platz in der Gesellschaft finden, wo er seinen Beitrag leisten kann. Wer das nicht mit sich vereinbaren kann, sollte nicht dazu gezwungen werden."
Tabea (16)
"Gerade in schwierigen Zeiten ist eine starke Armee wichtig, damit man abschrecken kann. Die Wehrpflicht ist durchaus eine Option, um nach der Schule einen Weg vorwärts zu finden. Ich bin der Meinung, dass es sehr wichtig ist, dass es freiwillig bleibt, ein Zwang dazu würde der Gesellschaft nicht helfen."
Simon (19)