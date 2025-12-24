In der dunklen Jahreszeit ist die Stimmung manchmal ein bisschen gedrückter, oder die Einsamkeit am Weihnachtsfest besonders spürbar. Da kann ein Gottesdienst helfen, aber wenn es sehr schlimm ist, auch die Telefonseelsorge.

Seelsorge und Unterstützung

Mit 17 Standorten in Bayern bietet sie diesen Menschen kostenlose und anonyme Hilfe. Ein emphatischer Zuhörer und ein gutes Gespräch kann neue Perspektiven eröffnen.

Spiritueller Trost : "Von guten Mächten wunderbar geborgen"

Ein weiterer Fokus liegt auf Dietrich Bonhoeffers berühmtem Gedicht "Von guten Mächten". Ursprünglich als persönlicher Weihnachtsgruß geschrieben, ist es heute ein unverzichtbarer Teil evangelischer Kirchenmusik und trägt eine tiefe spirituelle Botschaft.

Gedenken und Erinnerungskultur

Wir berichten von dem Gedenkort für Sinti und Roma auf dem Stadtfriedhof in Bayreuth. Hier erinnert eine Stele mit Bonhoeffers Liedtext an die von den Nationalsozialisten ermordete Familie Rose und setzt ein Zeichen gegen Antiziganismus.



Das Magazin schließt musikalisch mit einer Interpretation von "Von guten Mächten", gespielt vom Jazzensemble der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth.