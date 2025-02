Landessynode 2024

Klimaschutz per Kirchengesetz: Wie die Landeskirche bis 2045 klimaneutral werden soll

Bis 2035 müssen die Gemeinden der evangelischen Landeskirche in Bayern 90 Prozent ihrer CO2-Emissionen einsparen. Komplett klimaneutral will man bis 2045 sein - so steht es im Klimagesetz, über das die Synode bei ihrer Tagung in Coburg beschlosen hat.

Lesezeit: 5 Minuten

