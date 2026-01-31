Feature TV-Tipp

Lebensformen: 50 Jahre Frauenordination

Lesezeit: 1 Minute 1 Minute

Merken Lesezeit: 1 Minute 1 Minute

Seit 50 Jahren stehen in der bayerischen Landeskirche auch Frauen auf der Kanzel – ein Meilenstein, der aktuell gefeiert wird. Im Frühjahr 1976 wurde die erste Frau zur Pfarrerin ordiniert. Viele haben seitdem diesen Weg eingeschlagen – einige davon stellen wir Ihnen heute genauer vor.