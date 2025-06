Allein in Bayern finden jedes Jahr 82.000 Hochzeiten statt – die meisten davon jetzt, in der warmen Jahreszeit. Oft werden die großen Familienfeste sorgfältig und lange geplant. Dabei können sich die Paare Unterstützung von Hochzeitsplanern holen. Wie Jennifer und Manuel , die so ihre Traumhochzeit feiern konnten. Viele Paare mögen es aber lieber schlicht.

Aktionstag der Kirche: "Einfach heiraten"

Für sie bietet die evangelische Kirche den Aktionstag "Einfach Heiraten" an. Da kommen die Paare in eine geschmückte Kirche, sie wählen für sie passende Lieder und einen Trauspruch und nach rund einer Stunde sind sie verheiratet.

