Seit der Wirtschaftsflügel der CDU das Recht auf Teilzeitarbeit infrage stellt, ist in Deutschland eine Diskussion um die sogenannte "Lifestyle"-Teilzeit entbrannt. Auch der evangelische Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (kda) in Nürnberg und München hat das "Spannungsfeld Arbeitszeit" zum Jahresthema 2026 seiner Erwachsenenbildung gemacht. Warum er die Forderungen nach mehr Erwerbsarbeit kritisch sieht, erläutert kda-Leiter Peter Lysy im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Herr Lysy, arbeiten wir Deutschen zu wenig, wie es Teile der CDU behaupten?

Peter Lysy: Man muss gut differenzieren. Die wöchentliche Arbeitszeit in Deutschland - über die jetzt diskutiert wird - liegt mit 34,3 Stunden unter dem europäischen Durchschnitt von 36,8 Stunden. Das liegt jedoch daran, dass wir eine höhere Teilzeitquote als andere Länder haben. Es heißt eben gerade nicht, dass Vollzeitkräfte bei uns im Schnitt weniger arbeiten als woanders. Die hohe Teilzeitquote ist übrigens eine Erfolgsgeschichte, weil es uns in den vergangenen Jahren gelungen ist, vor allem viele Frauen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, die früher gar nicht gearbeitet hätten. Daher ist auch das Gesamtarbeitsvolumen, also die Zahl der insgesamt geleisteten Arbeitsstunden, in Deutschland so hoch wie noch nie.

"Wer macht die ehrenamtliche Arbeit in den Kirchengemeinden? Senioren und Frauen"

Die meisten Teilzeitbeschäftigten haben laut Statistischem Bundesamt dafür konkrete Gründe - nur bei 28 Prozent war es lediglich "der eigene Wunsch". Kann man da von "Lifestyle"-Teilzeit sprechen?

Die allermeisten Menschen, die nicht in Vollzeit Erwerbsarbeit leisten, übernehmen zusätzlich weitere Aufgaben. Sie betreuen Kinder, pflegen Angehörige oder üben ein Ehrenamt aus. Wer macht die ehrenamtliche Arbeit in den Kirchengemeinden? Senioren und Frauen. In ihrem Antrag wollte die Mittelstandsunion einen Unterschied hinkriegen zwischen genehmigungsfähiger und nicht genehmigungsfähiger Teilzeit - zwischen akzeptablen Gründen, in Teilzeit zu arbeiten, und nicht akzeptablen. Ich frage mich, wer diesen Unterschied beurteilen soll.

Würde das die arbeitsrechtliche Logik umdrehen? Bisher hat man als Arbeitnehmer generell das Recht auf Teilzeit.

Ja, man hat das Recht, auf Antrag Teilzeit zu bekommen. Die betriebsbedingten Gründe, einen solchen Antrag abzulehnen, müssen gewichtig und nachvollziehbar sein. Würde man das ändern, wäre nicht mehr der Arbeitgeber in der Begründungspflicht für die Ablehnung, sondern der Arbeitnehmer müsste seinen Teilzeitantrag begründen. Schwierig wäre auch, wie der Arbeitgeber die Gründe überprüfen soll, etwa welchen Pflegegrad der Angehörige hat, um den Betreuungsbedarf zu belegen, oder ob nicht auch Oma und Opa sich um das Kind kümmern könnten, damit Mama und Papa Vollzeit arbeiten können. Meines Erachtens würde das zu viel mehr Bürokratie und damit zusätzlichen Kosten in den Betrieben führen. Zudem stünde dann schnell die Frage im Raum, ob und wie Arbeitgeber in das Privatleben ihrer Beschäftigten eingreifen.