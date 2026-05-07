"Wir orientieren uns auch an den Gedanken von Rudolf Steiner und Hildegard von Bingen", sagt Hench. Steiner habe mit seinem landwirtschaftlichen Kurs die Grundlage der biodynamischen Lehre gelegt. "Da geht es um Mondphasen, um Rhythmen, um die Verbindung von Kosmos und Erde."

Tatsächlich richtet Hench viele Arbeiten nach dem Mondkalender aus. "Heute ist ein guter Pflanztag", sagt er beiläufig. "Deshalb setzen wir heute Reben." Schneidet man zur falschen Zeit, "dann blutet die Rebe stärker", erklärt er.

Auch Ungewohntes kommt zum Einsatz. Kuhmist wird in Hörner gefüllt, über den Winter vergraben, im Frühjahr wieder ausgegraben, in Wasser verrührt und ausgebracht. Hench lächelt: "Sieht aus, als würde der Pfarrer Weihwasser verteilen." Und doch: "Der Boden wird dunkler, das Gras satter. Da passiert was."

Die Ideen von Hildegard von Bingen finden ebenfalls ihren Platz im Alltag. Etwa bei der Wahl des Holzes für Fässer. "Edelkastanie wirkt positiv auf den menschlichen Körper", sagt Hench und verweist auf ihre Schriften. "Das ist ein Ansatz, den wir übernommen haben." Generell gehe es darum, "nicht nur stur zu arbeiten, sondern die Natur als Ganzes zu sehen".

Diese Haltung hat auch eine spirituelle Dimension. "Natürlich spielt mein christliches Weltbild eine Rolle", sagt Hench. "Ich kann nicht erwarten, dass alles funktioniert, wenn ich nur nehme und nichts gebe." Weinbau sei immer auch ein Stück Demut – und Vertrauen.

Dass er diesen Weg eingeschlagen hat, hat einen sehr persönlichen Hintergrund. "Vor etwa 15 Jahren war unser Sohn schwer krank, Asthma, Unverträglichkeiten", erzählt Hench. "Da fängt man an zu überlegen: Woran liegt das?" Die Familie stellte fest, dass bestimmte Zusatzstoffe Probleme verursachten. "Da haben wir gesagt: Dann müssen wir bei uns anfangen."

Der Schritt zur biodynamischen Bewirtschaftung war damals alles andere als selbstverständlich. "Wir wurden schon belächelt", sagt Hench. Kollegen hätten die Begrünung zwischen den Reben als Konkurrenz gesehen, als "Unkraut". Heute habe sich das Bild gewandelt. "Es denken immer mehr um."

Der Betrieb selbst ist überschaubar geblieben: sieben Hektar, bewirtschaftet von der Familie, inzwischen mit Sohn Peter als Juniorchef. "Das passt zu unserer Philosophie", sagt Hench. "Wir können alles selbst machen, von der Rebe bis zur Flasche."

Unten im Tal glänzt der Main in der Sonne. Hench schenkt ein Glas Wein ein, ein leichter Ortega. "Im Endeffekt muss es schmecken", sagt er. "Das ist das Wichtigste." Die Kunden reagieren unterschiedlich auf seine Arbeitsweise. Manche kommen gezielt wegen der biodynamischen Weine, andere probieren einfach – und bleiben, wenn sie überzeugt sind.

"Man kann niemanden bekehren", sagt Hench. "Aber man kann erklären, was man tut." Und vielleicht, während man durch die Weinberge geht, den Blick über die Landschaft schweifen lässt, ein wenig verstehen, was er meint, wenn er sagt: "Man muss in die Natur hineinhören."