Am Montag, den 24. Februar 2025, lädt das Evangelische Bildungswerk zu einem Vortrag mit Diskussion zum Thema "Populismus, Zivilgesellschaft und Demokratie – Herausforderungen für die Bildung" ein. Referent ist Edgar Grande, Gründungsdirektor des Zentrums für Zivilgesellschaftsforschung am Wissenschaftszentrum Berlin.

Verständnis als Basis für Handlung

Für Martin Waßink, Geschäftsführer des Evangelischen Bildungswerks, ist das Thema aktueller denn je.

"Ich frage mich oft, warum Menschen auf scheinbar einfache Lösungen hereinfallen. Populismus lebt von Schwarz-Weiß-Denken, und als Gesellschaft müssen wir uns damit auseinandersetzen. Mir ist es wichtig zu verstehen, wo diese Denkmuster herkommen und was sie für unser Zusammenleben bedeuten. Haben wir noch eine Sprache der Menschlichkeit, oder geht es nur noch gegeneinander?"

Die Veranstaltung sei daher nicht nur ein akademischer Vortrag, sondern auch eine Gelegenheit zur persönlichen Auseinandersetzung mit dem Thema. "Ich hoffe, dass wir an diesem Abend gemeinsam erkennen, wie wir aktiv etwas gegen Populismus tun können."

Ein Referent mit Weitblick

Edgar Grande ist ein anerkannter Experte auf dem Gebiet der Zivilgesellschafts- und Demokratieentwicklung. "Er bringt einen umfassenden Blick auf die Bildungspolitik mit und analysiert, wie Sozialpolitik früher funktionierte und was das für die heutigen Herausforderungen bedeutet", so Waßink.

Er schätzt Grande als jemanden ein, "der uns in dieser unsicheren Welt auch ein Stück Sicherheit geben kann – durch Wissen, Reflexion und die Befähigung zur Selbstwirksamkeit. Genau das ist es, was wir als Evangelisches Bildungswerk vermitteln möchten."

Bildung als Antwort auf Polarisierung

Für das Bildungswerk ist das Thema von besonderer Bedeutung, da Bildung eine zentrale Rolle bei der Stärkung der Demokratie spielt. "Es geht darum, Kompetenzen zu erwerben, selbstbewusst für die Gesellschaft einzustehen und den eigenen Platz in der Zivilgesellschaft zu finden", erklärt Waßink.

Er betont, dass das Bildungswerk Räume schaffen wolle, in denen ein sachlicher Austausch in wertschätzender Atmosphäre möglich ist. "Nur so können wir zu einem besseren gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen."

Eine Veranstaltung für alle

Waßink macht deutlich, dass alle Interessierten willkommen sind:

"Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Gerade jetzt, nach der Bundestagswahl, ist das eine spannende Möglichkeit, das Wahlergebnis zu reflektieren und zu diskutieren, wie es unsere Gesellschaft prägt. Auch der Oberbürgermeister und der stellvertretende Landrat werden ein Grußwort sprechen – es wird also auch einen aktuellen politischen Bezug geben."

Neben dem Vortrag gibt es die Gelegenheit, Fragen zu stellen und miteinander ins Gespräch zu kommen. "Es ist eine Veranstaltung für alle, die sich dafür interessieren, wie wir als Gesellschaft und als Demokratie gut miteinander weiterleben können", so Waßink abschließend.

Die Veranstaltung findet am Montag, dem 24. Februar 2025, um 19:30 Uhr im Evangelischen Zentrum Bayreuth, Kleiner Saal, statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.