Kirchendächer unter der Lupe: Wie bayerische Bauämter auf den Einsturz in Hessen reagieren

Der Einsturz eines Kirchendachs in Kassel vor drei Monaten hat kirchliche Baubehörden in Bayern nicht in Panik versetzt. Aber sie sehen jetzt genau hin, wie eine Umfrage ergab.

Lesezeit: 3 Minuten

