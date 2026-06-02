Wer über den Sonntag spricht, darf nicht nur fragen, ob Arbeit erlaubt ist oder nicht. Das ist zu schlicht. Die entscheidende Frage lautet: Was macht dieser Tag mit uns? Befreit er uns vom ständigen Funktionieren? Oder wird er selbst zur nächsten Optimierungszone?

Ohne Zweifel, es ist natürlich super: ein Tag in der Woche, an dem nichts muss. Kein Einkaufen, kein Abarbeiten, kein Antworten, kein Planen. Ein Tag, der nicht sofort nach Nutzen riecht. In einer Zeit, in der selbst Freizeit oft wie ein Projekt gemanagt wird, ist das fast schon revolutionär.

Der arbeitsfreie Sonntag ist ein gesellschaftliches Stoppzeichen. Er sagt: Der Mensch ist mehr als seine Leistung. Mehr als seine Erreichbarkeit. Mehr als der Kalender, der blinkt wie ein schlecht gelaunter Weihnachtsbaum.

Darum wäre es fatal, den Sonntag einfach freizugeben für alles, was unter der Woche keinen Platz mehr findet. Geöffnete Läden, normale Bürotermine, ständige Verfügbarkeit, Lieferdruck bis in den letzten Winkel: Das klingt nach Freiheit, ist aber oft nur ein anderes Wort für Zumutung. Wenn immer alles möglich ist, ist irgendwann nichts mehr geschützt. Und am Ende gewinnen nicht die Menschen, sondern die Systeme, die Menschen gerne rund um die Uhr benutzen.

Sonntagsruhe war nie für alle gleich ruhig

Aber damit ist die Sache nicht erledigt. Denn die große Sonntagsruhe war nie für alle gleich ruhig. Wer Kinder versorgt, Angehörige pflegt, Essen kocht, Küche aufräumt oder Wäsche aus der Maschine zieht, weiß: Ein freier Tag kann ziemlich arbeitsintensiv sein. Historisch war der Sonntag oft besonders bequem für jene, die sich bedienen lassen konnten.

Der Sonntagsbraten kam nicht durch göttliche Intervention auf den Tisch. Irgendwer stand in der Küche, während andere bereits die Ruhe genossen. Das hat sich geändert — und doch nicht genug. Die Last ist gerechter verteilt als früher, aber sie ist nicht verschwunden.

Diese Schwarz-Weiß-Frage führt jedenfalls nirgendwo hin: Sonntag oder kein Sonntag. Als wäre das Leben ein Kippschalter. Es gibt Hausarbeit, die sich wie Last anfühlt. Und es gibt Tätigkeiten, die entlasten. Wer am Sonntag zwei Stunden gemeinsam aufräumt und danach entspannter ist, hat den Sonntag nicht automatisch verraten. Nicht jeder findet Ruhe im leeren Kalender. Manche finden sie erst, wenn der Wäscheberg nicht mehr aussieht wie ein Mittelgebirge.

Der Unterschied liegt für mich in der Freiheit. Mache ich etwas, weil es mir guttut? Oder weil ich mir selbst am Sonntag nicht erlaube, unfertig zu sein? Der Sonntag darf kein zusätzlicher Prüfstand werden. Nicht für Frömmigkeit, nicht für Haushaltsdisziplin, nicht für Selbstoptimierung.

Sonntag größer denken

Ich will den Sonntag deshalb nicht kleinreden, sondern größer denken. Er muss kein musealer Ruhetag sein, an dem man den Staub nur andächtig betrachtet, aber nie anfasst. Aber er braucht einen anderen Takt. Einen Raum, in dem nicht alles gekauft, erledigt, beantwortet und verwertet wird.

Vielleicht ist der Sonntag dann am besten verstanden, wenn er nicht als Verbot beginnt, sondern als Frage: Was brauche ich, damit ich nicht nur funktioniere? Für den einen ist das Gottesdienst, Spaziergang, Kaffee, Buch und Telefon aus.

Für die andere ist es Musik an, Bad putzen, Bett beziehen und danach das Gefühl, die neue Woche könne kommen. Beides kann stimmen. Entscheidend ist, dass der Sonntag nicht vom Markt, nicht vom Arbeitgeber und nicht von der ewigen To-do-Liste gekapert wird.

Ein geschützter Sonntag ist kein alter Zopf. Er ist eine Zumutung an eine Gesellschaft, die pausenlos so tut, als sei Verfügbarkeit ein Menschenrecht. Aber Schutz heißt nicht Starrheit. Manchmal heißt Sonntag Nichtstun. Manchmal heißt er Aufräumen. Aber er sollte nie heißen: weiter so, nur mit Sonntagszuschlag.