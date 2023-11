Weihnachten 2023

10 Tipps für eine gemütliche Weihnachtszeit

Bald ist es wieder so weit, die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Draußen wird es dunkler und die ersten Lichterketten werden aufgehängt. Braucht ihr noch Ideen, was ihr in der Weihnachtszeit machen könnt? Wir haben 10 Tipps für euch zusammengestellt – für die ganze Familie.