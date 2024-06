Um den charismatischen Glaubenskongress UNUM24 in der Münchner Olympiahalle am Wochenende des Christopher-Street-Days (22./23. Juni) ist ein Streit entbrannt. Die UNUM24 versuche sich als "harmlose Glaubenskonferenz" zu tarnen, teilte das Bündnis "#NoUNUM24" am Dienstag mit.

"Glauben darf aber nicht missbraucht werden, um politische Herrschaftsansprüche zu begründen und insbesondere marginalisierte Menschen in ihren Grundrechten zu verletzen."

Die Kritik an dem Kongress richtet sich vor allem gegen den Hauptredner Bill Johnson, Gründer der Bethel Church in Kalifornien/USA. Der Charismatiker gilt als erzkonservativer Theologe, der gleichgeschlechtliche Partnerschaft, Abtreibung und offene Grenzen ablehnt. "#NoUNUM24" nennt ihn einen "homosexuellenfeindlichen Trump-Unterstützer".

Christlicher Gottesstaat versus abstruse Behauptung

Das Bündnis #NoUNUM24 wirft den Veranstaltern auf seiner Internetseite zudem vor, "gemeinsam mit nationalistisch-rechten, christlich-fundamentalistischen Gruppen (…) für eine Veränderung unseres Landes hin zu einem christlich dominierten Staat" zu beten. In diesem Zusammenhang fiel auch der Begriff vom "christlichen Gottesstaat". Für Freitagnachmittag ruft das Bündnis zu einer Protestaktion auf dem Olympiagelände auf.

Die Veranstalter des charismatischen Treffens bezeichneten die Vorwürfe auf Anfrage als "eine abstruse Behauptung". Die Konferenz habe seit 2021 coronabedingt immer wieder verschoben werden müssen. Man sei nicht wegen des CSD, sondern "wegen unseres Glaubens" in der Stadt und überzeugt, dass "in einer weltoffenen Stadt wie München" Veranstaltungen wie

"die UNUM24, ein Konzert von Andreas Gabalier, die Fußball-EM und der CSD gleichzeitig stattfinden können, ohne sich gegenseitig in die Quere zu kommen".

Man lade alle Kritiker sowie die dritte Münchner Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) zum Gespräch ein, um die Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Dietl hatte zuvor laut Medienberichten gesagt, sie nehme die Informationen zu dem Treffen "verschiedener fundamental-christlicher LGBTIQ-feindlicher Akteure" am Wochenende des Christopher Street Day mit Sorge zur Kenntnis.

Sächsischer Landesbischof: Dynamik der Pfingstkirchen wünschenswert

Mittlerweile hat sich der evangelische Landesbischof von Sachsen, Tobias Bilz, zu Wort gemeldet. "Ich habe in Dresden in einem Queer-Gottesdienst gepredigt und mit Glaubensgeschwistern im schwul-lesbischen Stammtisch die Bibel gelesen", sagte Bilz auf Anfrage:

"Das ist für mich genauso wichtig wie der Besuch bei UNUM24."

Bilz erklärte wiederum, er sei mit Timmerevers als Prediger beim Abschlussgottesdienst am Sonntag (24. Juni) eingeladen und werde in der Olympiahalle über die Sehnsucht nach Gottes Gegenwart predigen. Als Mit-Initiator der Aktion "Deutschland betet gemeinsam", die immer am 3. Oktober an die Friedliche Revolution und den Mauerfall erinnert, sei es für ihn "etwas Besonderes, mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Kirchen gemeinsam zu beten", sagte Bilz.

Als Rats-Mitglied der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sei er auch Vertreter im Kontaktgesprächskreis mit der "Vereinigung Evangelischer Freikirchen". Dabei spiele auch der Kontakt zu den Pfingstkirchen eine wichtige Rolle. Die EKD betone dabei das Gemeinsame und habe im vergangenen Jahr eine Vereinbarung über Predigttausch und Kanzelgemeinschaft unterzeichnet. "Für uns als klassische Kirchen stellt sich die Frage, ob und wie wir mit den Einflüssen der weltweiten Pfingstbewegung umgehen wollen", erklärte Bilz. Was von der Dynamik der Pfingstkirchen "für unsere schrumpfenden Kirchen wünschenswert" sei und an "welchen Stellen wir vorsichtig sein sollten", darüber denke er "mit vielen anderen in der Evangelischen Kirche intensiv nach".

Zu dem viertägigen Kongress vom 20. bis 24. Juni werden rund 5.000 Menschen erwartet. In einer längeren Recherche setzt sich Philipp Greifenstein vom Magazin "Die Eule" kritisch mit der Veranstaltung auseinander.