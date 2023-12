Queere Theologie zwischen Dekonstruktion und Innovation

Die abschließende Podiumsdiskussion widmete sich der Bedeutung der queeren Theologie für die theologische Forschung.

Die Teilnehmenden waren sich einig, dass das Feld der queeren Theologie komplex ist und weitere Diskussionen erfordert. Dr. Benedikt Bauer, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruhr-Universität Bochum, betonte, dass sie weniger ein feststehendes Konzept ist, sondern vielmehr eine innere Forschungshaltung darstellt. Zudem stellte er die provokante These auf, dass Theologie aufgrund ihrer Auseinandersetzung mit der Transzendenz per se queer ist.

Sonja Thomaier, Promovend*in an der Universität Hildesheim und ehrenamtliche Pastor*in der Queersensiblen Seelsorge in Hannover, plädierte für einen offenen Dialog und Neuentdeckung der potenziell produktiven Synergien zwischen der Queer Theory und dem materialistischen Feminismus. Thomaier betonte die Notwendigkeit, Schnittmengen herauszuarbeiten und die Frage nach einem guten Leben in Zeiten multipler Krisen zu repolitisieren. Die Queer-Theory allein reiche dafür nicht aus, es bedürfe eine*r Dialogpartner*in.

Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussion war die Bedeutung der Dekonstruktion. Zwar sei Dekonstruktion wichtig, um bestehende Denkmuster zu hinterfragen, doch dürfe die Theologie nicht bei Kritik und Infragestellung stehen bleiben, so Pezzoli-Olgiati, Professorin für Religionspädagogik an der LMU. Auch Bauer merkte kritisch an, dass Dekonstruktion ein elementarer Bestandteil queerer Theorie sei und nicht ersetzt werden könne. Dennoch sei der Innovationsaspekt von großer Bedeutung.

Thomaier ergänzte, dass Dekonstruktion lediglich der Ausgangspunkt sei und nicht das Ziel. Queere Theologie müsse alternative Perspektiven aufzeigen und Vorschläge machen. Es genüge nicht, Privilegien und Machtstrukturen offenzulegen. Die Frage nach einem guten Leben für alle müsse dennoch gestellt werden.