Feature "Das ist etwas Tieferes"

Kantor Klaus Geitner geht nach 42 Jahren in Sendling in Ruhestand

So lang wie kaum ein Kantor der bayerischen Landeskirche war Klaus Geitner an der gleichen Stelle tätig. Als Student fing er mit acht Stunden in der Himmelfahrtskirche Sendling an; nun feiert der Organist dort seinen Abschied.

