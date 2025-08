Hier ist eine Übersicht der wichtigsten Hilfsangebote:

Weitere Hilfsangebote:

Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch:

Das bundesweite "Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch" bietet Hilfe und Unterstützung bei sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – vor Ort, online oder telefonisch. Menschen, die Hilfe und Unterstützung suchen, erhalten über das Hilfe-Portal eine erste Orientierung. Das Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch ist ein Angebot der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM).

Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch:

Das Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch (0800 22 55 530) ist die Anlaufstelle für Betroffene von sexueller Gewalt in Kindheit und Jugend, für Angehörige sowie Personen aus dem sozialen Umfeld von Kindern, für Fachkräfte und für alle Interessierten. Wer von sexueller Gewalt betroffen ist, sich um ein Kind oder eine*n Jugendliche*n sorgt, einen Verdacht oder ein komisches Gefühl hat oder sich unsicher ist und Fragen zum Thema stellen möchte, kann sich vertrauensvoll an das Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch wenden. Die Berater*innen des Hilfe-Telefons sind psychologisch und pädagogisch ausgebildet, jedes Gespräch bleibt vertraulich. Das Hilfe-Telefon berät Jugendliche und Erwachsene auch online vertraulich und datensicher zu allen Fragen, die mit dem Thema sexueller Missbrauch zu tun haben.

Das Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch ist ein Angebot von N.I.N.A. e. V. (Nationale Infoline, Netzwerk und Anlaufstelle zu sexueller Gewalt von Mädchen und Jungen), gefördert von der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs.

BeNe:

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) betreibt ein Online-Netzwerk für Betroffene sexualisierter Gewalt. In den Foren des Betroffenen-Netzwerks "BeNe" der Evangelischen Kirche in Deutschland könnten sich Menschen, die Missbrauch erfahren haben, in sicherem Rahmen austauschen und sich vernetzen.

Kein Täter werden:

Wer bei sich selbst oder anderen pädophile Neigungen festgestellt hat, wendet sich an das Präventionsnetzwerk "Kein Täter werden".