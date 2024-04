Die an diesem Samstag beginnende "Woche für das Leben" 2024 der beiden großen deutschen Kirchen stellt Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen in den Mittelpunkt. Die Initiative wird mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Behinderteneinrichtung Sankt Vincenzstift in Rüdesheim am Rhein eröffnet. Die Kampagne steht vom 13. bis zum 20. April unter dem Motto "Generation Z(ukunft): Gemeinsam. Verschieden. Gut.".

Kirchengemeinden, Einrichtungen und Verbände in 27 (Erz-)Bistümern und 22 evangelischen Landeskirchen nehmen an der Woche für das Leben teil.