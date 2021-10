Albert Schweitzer: Seine Theologie nimmt Gott als Fundament und Zielpunkt

Albert Schweitzer forschte über Jesus von Nazareth, von dem man aber streng historisch genommen nicht viel Hieb- und Stichfestes weiß. Schweitzers theologischer Grundgedanke ist das "Reich Gottes". Seine ethische Schlüsselidee ist die "Ehrfurcht vor dem Leben".

Gott ist das Fundament

Weniger bekannt ist: Gott ist Fundament und Zielpunkt von Schweitzers philosophischem und religiösem Denken. So ist die "Ehrfurcht vor dem Leben" nach Schweitzer verankert in der "Ehrfurcht vor dem unbegreiflich Unendlichen und Lebendigen, das wir Gott nennen". So formulierte er in einer Predigt im Februar 1919. Zu einem zeitgemäßen Gottesverständnis hat er Wegweisendes beizutragen.

Helene Bresslau, seiner künftigen Frau, vertraut Schweitzer in einem Brief vom Oktober 1906 seine damaligen Gedanken über Gott an, in reichlich philosophischer und mystischer Ausdrucksweise:

"Was ist denn Gott? Etwas Unendliches, in dem wir ruhen! Aber es ist keine Persönlichkeit, sondern es wird Persönlichkeit erst in uns. Der Weltgeist, der in dem Menschen zum Bewusstsein seiner selbst kommt. Beten: das Wehen des höchsten Wesens in uns fühlen, uns selber an das Göttliche in uns hingeben und so Frieden finden."

Viel einfacher klingt es 50 Jahre später in einem "Brief an einen Knaben". Hier setzt sich Schweitzer mit dem Vorwurf auseinander, er habe "nicht den rechten Glauben an die Dreieinigkeit". Er legt in schlichter Sprache ein Bekenntnis ab: "Ich glaube an Gott, der unser Vater ist, an den Herrn Jesus, der unser Erlöser ist, an den Heiligen Geist, der in unserm Herzen herrschen soll." Dabei ist die Dreieinigkeit ein das menschliche Verstehen sprengendes "Geheimnis":

"Ich weiß nicht, ob die Lehre, die im Christentum verbreitet ist, wie diese Drei eine Einheit bilden, das große Geheimnis ihrer Zusammengehörigkeit richtig ausdrückt. Ich frage mich überhaupt, ob wir Menschen dieses Geheimnis verstehen können."

Wahrheit kann ihm zufolge nur eine einzige sein

In seinem Nachdenken über Gott geht Schweitzer von der Wirklichkeit aus, wie sie in einem aufs Wesentliche gerichteten "elementaren Denken" erfahren wird. Da stößt man durch unvoreingenommenes Nachdenken über die Grundfragen unseres Daseins auf den göttlichen Daseinsgrund. Dieser bleibt ein Geheimnis. Ferner denkt Schweitzer über Gott nicht nur vom christlichen Glauben aus nach, sondern auch philosophisch, und in diesem Fall ohne Glaubensvorgaben. Das ist für ihn kein Gegensatz, da die Wahrheit, die in der Bibel bezeugt wird und auf die auch die Philosophie zielt, nur eine einzige sein kann.

Bevor über das wahre Wesen und Wirken Gottes Spezifisches gesagt wird, ist erst einmal die göttliche Dimension als solche zu bedenken. Wenn wir "Gott" sagen, meinen wir "das Unendliche", den "unendlichen Willen zum Leben", "das universelle Sein", den "universellen Willen zum Leben", den "Urgrund des Seins", den "unendlichen Geist". Bei derartigen von Schweitzer gebrauchten philosophischen Begriffen ist noch nicht entschieden, wie wir mit Gott dran sind, ja auch noch nicht einmal, ob er eher unpersönlich oder aber überpersönlich vorzustellen ist. Die göttliche Dimension ist also offen (a) für einen Pantheismus, wo Gott und die Welt in eins gesehen werden, wie (b) für einen Deismus, nach dem der Schöpfergott die Welt sich selbst überlässt, oder (c) für einen Polytheismus, der verschiedene sich ergänzende oder sogar einander bekämpfende Gottheiten vermutet, und sogar (d) für einen Atheismus, für den der wahre Charakter des Urgrunds in bloßer Materie oder kosmischer Energie besteht.

Gott finde ich nicht durch zwingendes Denken

In seiner nachgelassenen "Kulturphilosophie III" betont Schweitzer 1932, diese göttliche Dimension sei gedanklich so zwingend wie die Tatsache unseres eigenen Daseins und der uns umgebenden Welt. Aber Gott als persönlich-überpersönliche Kraft, zu der ich in eine innere Beziehung trete, finde ich nicht durch zwingendes Denken, sondern im Lebensvollzug, in der Ethik.

"Verstehe ich unter Gott den Urgrund des Seins, so habe ich sein Dasein weder zu erweisen noch zu bezweifeln, sondern einfach festzustellen, dass er ist (er ist als seiend erwiesen, mit dem Sein gegeben)... Die ganze Verirrung kommt daher, dass man unsachlich redet und den undefinierten Ausdruck ›Gott‹ gebraucht statt des sachlichen 'Urgrund des Seins'. Die Existenz des Urgrundes und des Inbegriffs des Seins zu bezweifeln oder zu erweisen ist gleich töricht. Die Frage ist nicht, inwiefern Gott existiert oder nicht existiert, sondern inwiefern der Urgrund und Inbegriff des Seins für mich etwas ist, zu dem ich ein geistiges Verhältnis habe... In dem Augenblick, wo ich zu ihm in ein geistiges Verhältnis trete und mich ihm hingebe, wird aus dem Urgrund und Inbegriff des Seins für mich Gott, das heißt ich verhalte mich zu ihm als geistiges Wesen zu einem geistigen Wesen."

Wenn Schweitzer auf Gott zu sprechen kommt, kreist er meistens um einen Grundgedanken: Gott begegnet uns auf zweifache Weise. Ähnlich hat Martin Luther eine "verborgene" und eine "offenbare" Seite Gottes unterschieden. In Natur, Geschichte und persönlichem Leben sind Gott und sein Wirken rätselhaft: "Wir wagen uns einzugestehen, dass uns in der Natur und in uns selbst so viel entgegentritt, das wir als böse empfinden... Das Rätsel der Religion ist, dass wir Gott in uns anders erleben, als er uns in der Natur entgegentritt. In der Natur erfassen wir ihn nur als unpersönliche Schöpferkraft, in uns aber als ethische Persönlichkeit", schreibt Schweitzer 1923. Der göttliche Urgrund muss zwar geistiger Art sein, da sich ihm auch alles Geistige verdankt. Deshalb ist er irgendwie an allem Geschehen beteiligt – aber wir wissen nicht wie.