Ein paar Meter vor der Bühne sitzen Menschen auf Decken, lehnen an Bäumen, reden noch, während die ersten Akkorde erklingen. Kein großes Scheinwerfergeflimmer, keine Absperrung, kein Sicherheitsabstand zwischen Künstler und Publikum. Bastian Benoa steht mit Gitarre auf der kleinen Bühne im Hofer Lorenzpark, schaut ins Publikum – und sieht Gesichter.

"Man kriegt viel mehr mit, was die Leute tatsächlich bewegt", sagt er später. "Ob jemand grinst oder weint."

Es ist dieser unmittelbare Kontakt, der für ihn den Unterschied macht.

Von The Voice in den Stadtpark: Warum Benoa die Kamera hinter sich ließ

Dabei kennt Benoa auch die andere Dimension. Seine Teilnahme an The Voice of Germany hat ihn einem Millionenpublikum vorgestellt. Große Bühne, Kameras, Erwartungen. Doch wer ihn hier im Park erlebt, merkt schnell: Das ist nicht die Welt, in der er sich am wohlsten fühlt. "Ich mag dieses kleine Format viel mehr", sagt er. Eine nüchterne Feststellung, Nähe schlägt Größe.

Seine Musik passt zu diesem Setting. Akustischer Pop, getragen von einer warmen Stimme. Benoas Songs wirken persönlich, manchmal fast wie Gespräche, die zufällig vertont wurden. Er selbst hat damit kein Problem. Im Gegenteil.

"Musik entwickelt dann ihre Stärke, wenn man ehrlich aus dem Leben erzählt", sagt er.

Was ihn beschäftigt, soll hörbar sein. Ohne Filter, einfach Benoa.

Ehrlicher als Pop: Zweifel, Brüche und der Mut zur anderen Seite

Das bedeutet auch, dass seine Texte nicht nur die Sonnenseiten im Leben zeigen. Zweifel, Brüche, Unsicherheit – all das hat seinen Platz. "Es gibt diese heile Welt in vielen Songs", sagt Benoa. "Aber es gibt eben auch die andere Seite." Und genau die interessiert ihn. Nicht als Gegenentwurf, sondern als Realität. "Ich kann das nicht einfach ausklammern, weil es ja da ist." Seine Lieder versuchen nicht, diese Spannung aufzulösen. Sie halten sie aus.

Vielleicht ist es genau das, was Menschen anspricht. Nicht die große Antwort, sondern das ehrliche Beschreiben einer Situation, die viele kennen. Wenn Zuhörer:innen nach einem Konzert zu ihm kommen und erzählen, dass ein Song sie durch eine schwierige Zeit begleitet hat, dann wirkt er fast ein bisschen überrascht – und gleichzeitig bestätigt.

"Wenn jemand sagt, da ist Frieden entstanden, obwohl außen alles chaotisch war", sagt er, "dann ist das für mich ein Stück Himmel auf der Erde."

Glaube ohne Programm – wie Spiritualität in Benoas Musik leise wirkt

Der Glaube ist dabei ein Teil seiner Musik, aber keiner, der sich in den Vordergrund drängt. Benoa trennt das nicht voneinander, macht aber auch kein Programm daraus.

"Ich lebe die Musik, ich lebe meinen Glauben – das geht alles ineinander", sagt er.

Selbst wenn in einem Song kein religiöser Begriff auftaucht, sieht er diesen Bezug. Für ihn ist das kein Widerspruch, sondern selbstverständlich.

Gerade diese Zurückhaltung scheint vielen entgegenzukommen. Seine Lieder funktionieren auch für Menschen, die mit Kirche wenig anfangen können. Vielleicht gerade deshalb, weil sie nicht versuchen, zu überzeugen. Sondern eher einladen. Zuhören, mitgehen, sich wiederfinden – oder eben auch nicht.

Lehrer, Vater, Musiker: Wie Bastian Benoa drei Leben in einen Tag packt

Dass Benoa diesen Blick auf Musik hat, hängt auch mit seinem Alltag zusammen. Er ist nicht nur Musiker, sondern auch Lehrer und Vater von drei Kindern. Ein Leben, das sich nicht um Auftritte allein dreht. Unterricht vorbereiten, Familienleben organisieren, Zeit für sich finden – und irgendwo dazwischen Songs schreiben. "Ich habe feste Zeiten dafür", sagt er. Kein romantisches Bild vom kreativen Chaos, sondern eher ein strukturierter Versuch, alles unterzubringen.

Dieses Austarieren gehört für ihn dazu. Mal hat die Familie Vorrang, mal die Musik. "Es ist nicht immer easy", sagt er, und man glaubt es ihm sofort. Aber genau dieses Spannungsfeld scheint auch ein Teil seiner Energie zu sein. Die Erfahrungen aus dem Alltag fließen in seine Texte ein, machen sie greifbar und konkret.

Interessant ist, dass sein Glaube in der Fernsehwelt kaum eine Rolle gespielt hat. Bei "The Voice" sei das zwar abgefragt worden, erzählt er, aber nie zum zentralen Thema geworden. Stattdessen rückten andere Aspekte in den Vordergrund: der Familienvater, der Lehrer, der Musiker. Rollen, die ihn ebenso definieren – und die verhindern, dass er sich auf eine einzige Identität festlegen lässt.

Zurück im Park wird es langsam dunkler. Die Gespräche verstummen, die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Bühne. Benoa steht dort, ohne große Gesten, ohne Pathos. Und genau das scheint zu funktionieren. Weil es nicht darum geht, etwas vorzuspielen. Sondern darum, etwas zu teilen.

Am Ende bleibt keine große Inszenierung, sondern eher das Gefühl, dass da jemand steht, der weiß, wovon er singt. Und der darauf vertraut, dass das reicht.