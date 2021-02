Beten und Gebete: Buchtipps und Empfehlungen

Stille vor Gott: Morgen- und Abendgebete

Heinrich Riedel

Wenn der Mensch Stille findet, kann daraus das Gebet erwachsen. Aus dieser Überzeugung leitet Heinrich Riedel in vier Wochenzyklen unaufdringlich und offen für eigene Impulse in das tägliche Morgen- und Abendgebet ein. Der evangelische Theologe Riedel formuliert die Gebete in bildhafter und ausdrucksstarker Sprache. Sorgfältig hat er einzelne Bibelverse und Lieder zu jedem Gebet herausgesucht. Das Buch ist ein Klassiker - und wurde in einer aktualisierten Version gedruckt.

Gebundene Ausgabe: 112 Seiten

ISBN: 978-3-532-62805-8

Abmessungen: 10 x 15,5cm

Verlag: Claudius

