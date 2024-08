wir gedenken der opfer des terrors

und wünschen den angehörigen

trost und liebe und licht in ihren

schmerzen und trauer -

gott wir bitten dich um besonnenheit

und weisheit und entschlossenheit -

lass uns die freude an gemeinschaft

nicht verlieren -

der preis der menschlichkeit und

offenheit ist sehr hoch aber alter-

nativlos - wenn sie fehlen hat der

terror gewonnen -

gott sei mit auf unseren wegen

gib uns in den ängsten heil und

in der wut weitsicht und frieden

in dieser zerrissenen zeit -