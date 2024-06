Tag der Kriegsdienstverweigerung

"Nicht sterben, nicht töten": Kirchenstelle berät wachsende Zahl von Kriegsdienstverweigerern

Durch den Ukraine-Krieg gewinnt der Internationale Tag der Kriegsdienstverweigerung (KDV) auch in Deutschland wieder an Brisanz. "Die neue Entwicklung weckt Ängste", sagt Claudia Kuchenbauer, seit 2005 Leiterin der in Nürnberg angesiedelten Arbeitsstelle kokon für konstruktive Konfliktbearbeitung in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.

