50 Jahre deutsche Rockmusik-Geschichte

Bernhard "Potsch" Potschka über Nina Hagen, Spliff und seine Spiritualität

Bernhard "Potsch" Potschka wuchs im Würzburg der jungen Nachkriegszeit in einem streng katholischen Umfeld auf und machte später mit der Gitarre Karriere. In seinem nach einem Spliff-Titel benannten Buch "Da fliegt mir doch das Blech weg" beschreibt er seine Reise von den Bühnen in das innerste Selbst.