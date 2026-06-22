"Nada te turbe – nichts soll dich ängstigen", so beginnt ein Taizé-Lied und das bekannteste Gebet der Teresa von Ávila "Wer Gott besitzt, dem kann nichts fehlen. Sólo Dios basta – Gott nur genügt." Die kraftvollen lyrisch-spirituellen Worte, die Teresa stets bei sich trug, schrieb sie nicht selbst. Johannes vom Kreuz, ihr langjähriger (geistlicher) Begleiter, hat das Gebet wohl für sie geschrieben.

Wer war dieser Dichter-Mystiker Johannes, der noch heute als Schutzpatron der spanischsprachigen Lyriker gilt?

Wie die Welt damals so tickte, hat Johannes jedenfalls von klein auf erfahren: 1540 oder 1542 wird er in dem kleinen Dorf Fontiveros zwischen Madrid und Salamanca in der kastilischen Hochebene geboren. Fontiveros liegt in der Nähe von Ávila – und damit in einer Gegend, die bis heute "La Moraña" heißt. Das erinnert an eine frühere maurisch-muslimische Besiedelung, die damals gar nicht so lange zurücklag.