#glaubstdu – Die BibelBasics – Teil 27

Die Heilungsgeschichten Jesu – Erzählungen von Einsamkeit, Verzweiflung und Zuversicht

Nach der Sturmstillung vollbrachte Jesus am Ufer des See Genezareth weitere Wunder. Nach dem biblischen Bericht heilte er einen Besessenen und eine blutflüssige Frau und er erweckt ein totes Kind zum Leben. In der Erzählung geht es um Einsamkeit und Berührung, Verzweiflung und Zuversicht.