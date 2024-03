Ostermärsche

"Friedenstüchtig": Ostermarschierer werben für Verhandlungen im Ukraine- und Gazakrieg

Die Ostermärsche der Friedensbewegung stehen in diesem Jahr unter dem Eindruck der Kriege in der Ukraine und in Gaza. Bei bundesweiten Aktionen wollen die Teilnehmer für ein Ende der Kampfhandlungen und für Friedensverhandlungen demonstrieren.

