Altbundeskanzler Helmut Schmidt hat einmal auf die Frage nach seiner größten Vision geantwortet: "Wenn ich eine Vision hätte, würde ich zum Arzt gehen." Er war Kind einer "aufgeklärten" Epoche, für die nur das "wirklich" war, was sich rational erklären ließ.

Der evangelische Neutestamentler Rudolf Bultmann hatte schon in den 1940er-Jahren, inmitten des Kriegs und angesichts des nationalsozialistischen Mythos von Rasse, Blut und Boden, die radikale Entmythologisierung des christlichen Glaubens gefordert: "Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben."