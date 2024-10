Rosch Haschana

Religiöse Juden gehen am Vorabend von Rosch Haschana in die Synagoge und bitten um Vergebung. Zu Hause wird eine festliche Mahlzeit angerichtet, und Kerzen werden angezündet. Anders als sonst taucht der Hausherr das Brot beim Brotsegen in Honig und nicht in Salz.

Dann wünscht man sich ein "süßes Jahr". An das Neujahrsfest schließen sich zehn Tage der Einkehr und Buße an.

Jom Kippur

Sie enden an Jom Kippur, dem Versöhnungstag, der in diesem Jahr vom 11. bis 12. Oktober gefeiert wird.

Dies ist der höchste Feiertag im jüdischen Kalender.