Der Haushalt der bayerischen evangelischen Landeskirche steht im Mittelpunkt der Landessynode in Amberg im Herbst. Das "Kirchenparlament" muss über den Haushalt beraten und diesen beschließen. Die Tagung beginnt voraussichtlich am Sonntag, 24. November und endet am 29. November 2024.

Ein weiteres Thema, das vermutlich in Amberg auf der Tagesordnung stehen, ist die geplante Änderung der Kirchenkreise. Bis 2030 will die bayerische Landeskirche die Anzahl ihrer Kirchenkreise verkleinern. Betroffen sind unter anderem Franken, Altbayern und Schwaben. Was geplant ist, lest ihr hier.

Ebenfalls rumoren dürfte es in der Synode zum Thema Frauen: So gab es in den letzten Wochen verschiedene Beiträge, die eine Frauenquote in der evangelischen Kirche in Bayern eingefordert haben.

Die Sonntagsblatt-Redaktion ist vor Ort und berichtet live aus Amberg: Ihr könnt Oliver Marquart, Larissa Launhardt oder Rieke Harmsen treffen. Sie werden die Landessynode täglich mit einem aktuellen Newsticker begleiten.

